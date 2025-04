Gainward GeForce RTX 5070 Python III 12GB taniej w x-kom. Promocja na najnowszą kartę Nvidii

W sklepie x-kom ruszyła promocja na kartę graficzną Gainward GeForce RTX 5070 Python III. Najnowsze karty Nvidii z serii RTX 5070 zadebiutowały na początku marca tego roku, a już teraz można kupić wersję od Gainward w atrakcyjnej cenie.

GeForce RTX 5070 od Gainward w promocji

Gainward GeForce RTX 5070 Python III 12GB GDDR7 DLSS4 dostępny jest w x-kom za 2 599,00 zł. To obniżka o 250 zł taniej w stosunku do poprzedniej ceny, która wyniosła 2 849,00 zł. Oferta trwa jeszcze tylko przez 10 godzin lub do wyczerpania zapasów. Obecnie w puli dostępnych jest już tylko 140 sztuk.