Moore Threads szykuje nową kartę S3000E

2025/08/18 23:50
Potwierdzenie ze strony GPU-Z.

Chiński producent GPU Moore Threads, znany głównie z serii S70/80, najwyraźniej pracuje nad nową kartą graficzną dla serwerów o nazwie S3000E.

Informacja ta pojawiła się w aktualizacji programu GPU-Z i jak dotąd nie została oficjalnie ogłoszona przez firmę.

Nazwa Moore Threads S3000E sugeruje, że jest to wariant istniejącego modelu S3000, choć dokładne specyfikacje nie są jeszcze znane.

S3000 posiada 4096 rdzeni MUSA, taktowanie do 1,9 GHz, 32 GB pamięci GDDR6 oraz 256-bitową magistralę pamięci. Możliwe, że wersja E to model o niższym zużyciu energii.

Architektura kart Moore Threads została zaprojektowana do obliczeń, multimediów i tworzenia treści, a Seria S celuje głównie w serwery chmurowe.

Pomimo tej aktualizacji, S3000E raczej nie będzie wydajną kartą graficzną. Architektura MUSA, po raz pierwszy zaprezentowana w 2022 roku, nie miała nigdy dużego wpływu na rynek GPU.

Nie ma jeszcze publicznie dostępnych danych, ile kart Moore Threads zostało już sprzedanych.

