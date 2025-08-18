Moore Threads szykuje nową kartę S3000E

Chiński producent GPU Moore Threads, znany głównie z serii S70/80, najwyraźniej pracuje nad nową kartą graficzną dla serwerów o nazwie S3000E.

Informacja ta pojawiła się w aktualizacji programu GPU-Z i jak dotąd nie została oficjalnie ogłoszona przez firmę.

Nazwa Moore Threads S3000E sugeruje, że jest to wariant istniejącego modelu S3000, choć dokładne specyfikacje nie są jeszcze znane.

S3000 posiada 4096 rdzeni MUSA, taktowanie do 1,9 GHz, 32 GB pamięci GDDR6 oraz 256-bitową magistralę pamięci. Możliwe, że wersja E to model o niższym zużyciu energii.