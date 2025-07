Karta graficzna do stacji roboczych za 1240$

Na ten moment R9700 to jedyna profesjonalna karta graficzna w rodzinie Radeon 9000. GPU bazuje na układzie Navi 48 i jest w gruncie rzeczy wzmocnioną wersją RX 9070 XT, ponieważ ma tyle samo rdzeni, ale dwa razy więcej pamięci (32 GB zamiast 16 GB).

Można ją za to traktować jako następcę modelu PRO W7800, który również oferował 32 GB pamięci i startował z ceną 2499$.

Radeon R9700 32GB, pojawił się w ofercie sklepu Tech America z ceną od $1244 do $1267, co wypada zaskakująco dobrze, ponieważ jest to połowa ceny modelu W7800 w dniu premiery.

Wyjaśnieniem może być to, że AMD nie produkuje tych kart samodzielnie. Zamiast tego polega na partnerach OEM, takich jak Sapphire i ASRock, którzy oferują konstrukcje typu „blower”, często w wersji 2-slotowej.

Dopóki partnerzy OEM trzymają się konstrukcji turbinowych i 2-slotowych, nie ma większego powodu, by nie oczekiwać, że R9700 będzie trafiać również do graczy, zwłaszcza że karty RX 9070 nadal trudno znaleźć w cenach sugerowanych przez producenta, mimo że ostatnio sytuacja powoli się poprawia.