Redditor uratował z elektrośmieci lokalnego wysypiska 64 GB pamięci DDR4

Użytkownik twierdzi, że regularnie sprawdza elektronikę na wysypisku, a tym razem trafił na części w pełni nadające się do natychmiastowego wykorzystania lub odsprzedaży.
Szczęśliwy traf!
Szczęśliwy traf!
Użytkownik twierdzi, że regularnie sprawdza elektronikę na wysypisku, a tym razem trafił na części w pełni nadające się do natychmiastowego wykorzystania lub odsprzedaży.
W wątku na PCMasterRace autor wymienia zdobyty zestaw, który obejmuje 64 GB DDR4, 10-generacyjny procesor Intel Core i7 z chłodzeniem Cooler Master, a także monitor Samsung i 5,25 calową dyskietkę.
Z posta wynika, że 64 GB pamięci DDR4 zastępuje obecnie zestaw 16 GB DDR4-2133, sparowany z Core i7-7700, zachowując jednak kartę GeForce GTX 1070.
Choć pamięć i platforma są starsze, stanowi to duży upgrade pojemności umożliwiający cięższe zadania oraz wielozadaniowość.
Jak w przypadku każdego sprzętu odzyskanego ze złomu, kondycja i integralność danych mają tutaj kluczowe znaczenie.
Pamięć powinna zostać przetestowana pod kątem stabilności, a wszelkie nośniki danych należy traktować jako potencjalnie zawierające dane poprzedniego właściciela.
Na rynku wtórnym zestawy DDR4 64 GB, składające się z dwóch modułów desktopowych 32 GB, są powszechnie wyceniane w przedziale 250-400 USD, w zależności od marki, prędkości i stanu.
Ten konkretny zestaw jest obecnie wystawiony na Newegg za 499 USD. Jedna rzecz, która nie czyni tej inwestycji szczególnie atrakcyjną, to NAS, ponieważ Drobo nie oferuje już wsparcia dla swoich urządzeń.
Autor przypuszcza, że jego model mógł nie otrzymać aktualizacji od lat. Dopóki jednak urządzenie nie zostanie podłączone do internetu, a dyski będą działać w poprawnej konfiguracji RAID, nie powinno to stanowić ryzyka.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!