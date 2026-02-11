Redditor uratował z elektrośmieci lokalnego wysypiska 64 GB pamięci DDR4

Użytkownik twierdzi, że regularnie sprawdza elektronikę na wysypisku, a tym razem trafił na części w pełni nadające się do natychmiastowego wykorzystania lub odsprzedaży.

W wątku na PCMasterRace autor wymienia zdobyty zestaw, który obejmuje 64 GB DDR4, 10-generacyjny procesor Intel Core i7 z chłodzeniem Cooler Master, a także monitor Samsung i 5,25 calową dyskietkę.

Z posta wynika, że 64 GB pamięci DDR4 zastępuje obecnie zestaw 16 GB DDR4-2133, sparowany z Core i7-7700, zachowując jednak kartę GeForce GTX 1070.

Choć pamięć i platforma są starsze, stanowi to duży upgrade pojemności umożliwiający cięższe zadania oraz wielozadaniowość.

Jak w przypadku każdego sprzętu odzyskanego ze złomu, kondycja i integralność danych mają tutaj kluczowe znaczenie.