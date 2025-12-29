Zaloguj się lub Zarejestruj

Rosnące ceny pamięci RAM mogą opóźnić premierę konsol nowej generacji

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2025/12/29 19:00
0
0

Rosnące ceny pamięci RAM są dla wszystkim bardzo dużym utrudnieniem.

Jak ustalił serwis Insider Gaming, trwające gwałtowne podwyżki cen pamięci RAM, napędzane dynamicznym rozwojem technologii AI, mogą doprowadzić do opóźnienia premier konsol nowej generacji.

Rosnące ceny pamięci RAM mogą opóźnić premierę konsol nowej generacji

Podwyżki RAMu mogą wpłynąć na premierę nowych konsol

O plotkach na ten temat Insider Gaming informował już w programie Insider Gaming Weekly z 19 grudnia. Według źródeł portalu, na najwyższych szczeblach branży toczą się obecnie rozmowy dotyczące dostępności pamięci RAM i tego, jaki wpływ może ona mieć na produkcję kolejnej generacji konsol. Z przekazywanych informacji wynika, że cała branża jest poważnie zaniepokojona dostępnością RAM-u oraz konsekwencjami dla masowej produkcji konsol w konkurencyjnej cenie. Problem ten nie dotyczy wyłącznie przyszłej generacji sprzętu. Możliwe, że w 2026 roku czekają nas kolejne podwyżki cen obecnych konsol.

W ostatnich miesiącach ceny modułów RAM wzrosły nawet o kilkaset procent, głównie z powodu ogromnego zapotrzebowania ze strony sektora sztucznej inteligencji. Ponieważ rozwój AI nie zwalnia tempa, pamięć RAM może pozostać wąskim gardłem dla producentów sprzętu. W najlepszym wypadku oznacza to dalsze wzrosty cen, a w najgorszym realne problemy z dostępnością komponentów.

GramTV przedstawia:

Stawia to producentów konsol w niezwykle trudnej sytuacji. Choć historycznie konsole były w pewnym stopniu sprzedawane poniżej kosztów produkcji, aby przyciągnąć użytkowników, rosnące ceny i ograniczona dostępność RAM-u sprawiają, że konsole nowej generacji już wcześniej uznawane za znacznie droższe od poprzednich, mogą okazać się wyjątkowo kosztowne.

Według informacji Insider Gaming, sytuacja skłoniła producentów do rozważenia przesunięcia premiery kolejnej generacji konsol poza planowane okno 2027-2028. Taki ruch miałby dać producentom pamięci czas na rozbudowę infrastruktury, zwiększenie produkcji RAM-u i potencjalne obniżenie cen. Niezależnie od ostatecznych decyzji, wiele wskazuje na to, że najbliższe lata mogą przynieść kolejne podwyżki cen obecnej generacji konsol, zanim branża ustabilizuje się pod względem kosztów kluczowych podzespołów.

Źródło:https://insider-gaming.com/ram-prices-next-gen/

Tagi:

News
konsole
PlayStation
konsole nowej generacji
konsola
ceny
technologia
Xbox
Tech
podwyżka cen
podwyżki
kryzys
kryzys branży growej
RAM
pamięć RAM
podzespoły
Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112