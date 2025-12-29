Rosnące ceny pamięci RAM mogą opóźnić premierę konsol nowej generacji

Rosnące ceny pamięci RAM są dla wszystkim bardzo dużym utrudnieniem.

O plotkach na ten temat Insider Gaming informował już w programie Insider Gaming Weekly z 19 grudnia. Według źródeł portalu, na najwyższych szczeblach branży toczą się obecnie rozmowy dotyczące dostępności pamięci RAM i tego, jaki wpływ może ona mieć na produkcję kolejnej generacji konsol. Z przekazywanych informacji wynika, że cała branża jest poważnie zaniepokojona dostępnością RAM-u oraz konsekwencjami dla masowej produkcji konsol w konkurencyjnej cenie. Problem ten nie dotyczy wyłącznie przyszłej generacji sprzętu. Możliwe, że w 2026 roku czekają nas kolejne podwyżki cen obecnych konsol.

W ostatnich miesiącach ceny modułów RAM wzrosły nawet o kilkaset procent, głównie z powodu ogromnego zapotrzebowania ze strony sektora sztucznej inteligencji. Ponieważ rozwój AI nie zwalnia tempa, pamięć RAM może pozostać wąskim gardłem dla producentów sprzętu. W najlepszym wypadku oznacza to dalsze wzrosty cen, a w najgorszym realne problemy z dostępnością komponentów.

Stawia to producentów konsol w niezwykle trudnej sytuacji. Choć historycznie konsole były w pewnym stopniu sprzedawane poniżej kosztów produkcji, aby przyciągnąć użytkowników, rosnące ceny i ograniczona dostępność RAM-u sprawiają, że konsole nowej generacji już wcześniej uznawane za znacznie droższe od poprzednich, mogą okazać się wyjątkowo kosztowne.

Według informacji Insider Gaming, sytuacja skłoniła producentów do rozważenia przesunięcia premiery kolejnej generacji konsol poza planowane okno 2027-2028. Taki ruch miałby dać producentom pamięci czas na rozbudowę infrastruktury, zwiększenie produkcji RAM-u i potencjalne obniżenie cen. Niezależnie od ostatecznych decyzji, wiele wskazuje na to, że najbliższe lata mogą przynieść kolejne podwyżki cen obecnej generacji konsol, zanim branża ustabilizuje się pod względem kosztów kluczowych podzespołów.