Zgliszcza RAMmagedonu - co się wydarzyło?

Prześledźmy raz jeszcze przebieg tej rynkowej katastrofy, bo podobne wydają się być na horyzoncie.

Wśród 20 konfiguracji DDR5 raport wskazuje średnie przewartościowanie na poziomie +340% względem lipca 2025, co oznacza, że przeciętni kupujący płacą około 4,4 razy więcej niż cena bazowa.

Tempo miesięcznych wzrostów cen wprawdzie nieco wyhamowało, ale ceny nadal rosną w dużym tempie. Indeks pokazuje +27,6% od grudnia do stycznia i +93,0% od listopada do grudnia.

Trudno zignorować przykłady z rynku, zestaw 2×32 GB DDR5-5600 podrożał z 530 € w grudniu do 677 € w styczniu, a raport podkreśla, że sam wzrost o 147 € jest wyższy od pełnej ceny zestawu w lipcu 2025 (140 €).

Jednocześnie „standardowe” zestawy DDR5 notują największe procentowe skoki, ponieważ startowały z najniższego poziomu cenowego.

Przykładowo 2×16 GB DDR5-6000 (niezależnie od opóźnień) wzrosło z 75 € w lipcu 2025 do 395 € w styczniu 2026, co oznacza +427%.