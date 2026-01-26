Zgliszcza RAMmagedonu - co się wydarzyło?

DDR5 dla komputerów stacjonarnych pozostaje najbardziej dotkniętą wzrostami cen kategorią sprzętu.
Prześledźmy raz jeszcze przebieg tej rynkowej katastrofy, bo podobne wydają się być na horyzoncie.
Wśród 20 konfiguracji DDR5 raport wskazuje średnie przewartościowanie na poziomie +340% względem lipca 2025, co oznacza, że przeciętni kupujący płacą około 4,4 razy więcej niż cena bazowa.
Tempo miesięcznych wzrostów cen wprawdzie nieco wyhamowało, ale ceny nadal rosną w dużym tempie. Indeks pokazuje +27,6% od grudnia do stycznia i +93,0% od listopada do grudnia.
Trudno zignorować przykłady z rynku, zestaw 2×32 GB DDR5-5600 podrożał z 530 € w grudniu do 677 € w styczniu, a raport podkreśla, że sam wzrost o 147 € jest wyższy od pełnej ceny zestawu w lipcu 2025 (140 €).
Jednocześnie „standardowe” zestawy DDR5 notują największe procentowe skoki, ponieważ startowały z najniższego poziomu cenowego.
Przykładowo 2×16 GB DDR5-6000 (niezależnie od opóźnień) wzrosło z 75 € w lipcu 2025 do 395 € w styczniu 2026, co oznacza +427%.
Starsze pamięci są nadal tańsze od DDR5 w ujęciu bezwzględnym, ale tempo wzrostu cen wyraźnie przyspiesza.
DDR3 i DDR4 wykazuje średnie przewartościowanie na poziomie +219% względem lipca 2025 (około 3,2×), przy czym miesięczny wzrost przyspieszył do +46,3% od grudnia do stycznia, w porównaniu z +30,2% w poprzednim miesiącu.
DDR3 również drożeje, nawet jeśli popyt jest niższy. Raport wskazuje, że 8 GB DDR3-1600 wzrosło z 12 € do 21 € (+75%), a 2×8 GB DDR3-1600 z 25 € do 51 € (+104%).
DDR4 drożeje jeszcze bardziej. Przykłady obejmują 16 GB DDR4-2133/2400, które wzrosło z 27 € do 85 € (+248%), oraz 8 GB DDR4-2133/2400, które podrożało z 15 € do 60 € (+300%).
Tak trudno jeszcze chyba nie było, bo trend utrzymuje się w całej branży, co źle wróży dla zakupów elektroniki w tym roku.
