Zaloguj się lub Zarejestruj

Corsair anulował ogromną falę zamówień na DDR5

Paweł Rudy
2026/01/26 16:30
1
0

Błąd w cenie na stronie Corsair.

Corsair anuluje falę zamówień złożonych przez sklep internetowy na 48-gigabajtowy zestaw pamięci DDR5, informując kupujących, że produkt został wystawiony z błędną ceną tylko 240$.

Klienci otrzymali informację o anulowaniu po przejściu przez proces płatności, a wiadomość mailowa o anulowaniu została wysłana później.

W tych wiadomościach Corsair przeprasza i stwierdza, że musiał anulować zamówienia, aby zachować „dokładne i uczciwe ceny” w całym sklepie.

Firma zaoferowała również 15% kod rabatowy na przyszłe zamówienie, jednak część kupujących zgłasza, że kod zawarty w wiadomości był już nieważny w momencie otrzymania e-maila.

Corsair anulował ogromną falę zamówień na DDR5

poprawiona oferta została wysłana kilka godzin później i obejmowała aż 40% rabatu na dowolny zestaw pamięci dostępny w magazynie, a także dodatkowy kupon skoncentrowany na pamięciach DRAM, przyznany przez dział obsługi klienta.

Ponad tysiąc złożonych zamówień zostało anulowane i zwrócone, a firma powołała się na swoje Warunki Sprzedaży, które zezwalają na anulowanie zamówień wynikających z błędów w ofertach lub cenach.

GramTV przedstawia:


Użytkownicy dyskutujący o sprawie twierdzą, że moderatorzy Corsair zaczęli zamykać powiązane wątki dyskusyjne na oficjalnym subreddicie Corsair, uniemożliwiając tym dalsze komentowanie tego chaotycznego wypadku.

Wiele z tych postów było próbami porównywania zrzutów ekranów faktur lub udostępniania wiadomości o anulowaniu zamówień.

Corsair przeprosił za ten bałagan słowami:

Sposób, w jaki komunikowaliśmy i zarządzaliśmy tą sprawą, nie spełnia naszych standardów.

Firma, dodała również, że sytuacja powinna była zostać rozwiązana jedną wiadomością i z użyciem właściwego kodu. Spółka twierdzi, że wdrożyła już zmiany w procesach, aby zapobiec powtórzeniu się takiej sytuacji.

Co myślicie o zachowaniu giganta? Czy polecą za to jakieś głowy?

Tagi:

News
RAM
Komentarze
1
Silverburg
Gramowicz
Dzisiaj 17:37

Kupiłem w 2024 nowego kompa do 3D i się zastanawiałem czy 32 gb mi wystarczy. Dobrze, że mnie tknęło i wziąłem 64. Składanie dzisiaj sprzętu to jakaś masakr.a




TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112