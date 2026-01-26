Corsair anulował ogromną falę zamówień na DDR5

Corsair anuluje falę zamówień złożonych przez sklep internetowy na 48-gigabajtowy zestaw pamięci DDR5, informując kupujących, że produkt został wystawiony z błędną ceną tylko 240$.
Błąd w cenie na stronie Corsair.
Corsair anuluje falę zamówień złożonych przez sklep internetowy na 48-gigabajtowy zestaw pamięci DDR5, informując kupujących, że produkt został wystawiony z błędną ceną tylko 240$.
Klienci otrzymali informację o anulowaniu po przejściu przez proces płatności, a wiadomość mailowa o anulowaniu została wysłana później.
W tych wiadomościach Corsair przeprasza i stwierdza, że musiał anulować zamówienia, aby zachować „dokładne i uczciwe ceny” w całym sklepie.
Firma zaoferowała również 15% kod rabatowy na przyszłe zamówienie, jednak część kupujących zgłasza, że kod zawarty w wiadomości był już nieważny w momencie otrzymania e-maila.
poprawiona oferta została wysłana kilka godzin później i obejmowała aż 40% rabatu na dowolny zestaw pamięci dostępny w magazynie, a także dodatkowy kupon skoncentrowany na pamięciach DRAM, przyznany przez dział obsługi klienta.
Ponad tysiąc złożonych zamówień zostało anulowane i zwrócone, a firma powołała się na swoje Warunki Sprzedaży, które zezwalają na anulowanie zamówień wynikających z błędów w ofertach lub cenach.
Użytkownicy dyskutujący o sprawie twierdzą, że moderatorzy Corsair zaczęli zamykać powiązane wątki dyskusyjne na oficjalnym subreddicie Corsair, uniemożliwiając tym dalsze komentowanie tego chaotycznego wypadku.
Wiele z tych postów było próbami porównywania zrzutów ekranów faktur lub udostępniania wiadomości o anulowaniu zamówień.
Corsair przeprosił za ten bałagan słowami:
Sposób, w jaki komunikowaliśmy i zarządzaliśmy tą sprawą, nie spełnia naszych standardów.
Firma, dodała również, że sytuacja powinna była zostać rozwiązana jedną wiadomością i z użyciem właściwego kodu. Spółka twierdzi, że wdrożyła już zmiany w procesach, aby zapobiec powtórzeniu się takiej sytuacji.
Co myślicie o zachowaniu giganta? Czy polecą za to jakieś głowy?