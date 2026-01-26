Corsair anulował ogromną falę zamówień na DDR5

Corsair anuluje falę zamówień złożonych przez sklep internetowy na 48-gigabajtowy zestaw pamięci DDR5, informując kupujących, że produkt został wystawiony z błędną ceną tylko 240$.

Klienci otrzymali informację o anulowaniu po przejściu przez proces płatności, a wiadomość mailowa o anulowaniu została wysłana później.

W tych wiadomościach Corsair przeprasza i stwierdza, że musiał anulować zamówienia, aby zachować „dokładne i uczciwe ceny” w całym sklepie.

Firma zaoferowała również 15% kod rabatowy na przyszłe zamówienie, jednak część kupujących zgłasza, że kod zawarty w wiadomości był już nieważny w momencie otrzymania e-maila.

poprawiona oferta została wysłana kilka godzin później i obejmowała aż 40% rabatu na dowolny zestaw pamięci dostępny w magazynie, a także dodatkowy kupon skoncentrowany na pamięciach DRAM, przyznany przez dział obsługi klienta.

Ponad tysiąc złożonych zamówień zostało anulowane i zwrócone, a firma powołała się na swoje Warunki Sprzedaży, które zezwalają na anulowanie zamówień wynikających z błędów w ofertach lub cenach.