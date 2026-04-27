Red Light On wygląda absurdalnie realistycznie. Ten trailer oszukuje wzrok

Fotorealizm to Święty Graal, do którego twórcy gier dążą praktycznie od zawsze. Zwykle bezskutecznie.
Dzisiejsza technologia pozwala jednak na pewne oszustwa. Za sprawą filtrów i innych modyfikacji możemy bowiem wywołać wrażenie, jakbyśmy faktycznie oglądali nagranie, a nie generowany w czasie rzeczywistym obraz.
Red Light On zachwyca hiperrealistyczną grafiką
Kolejnym przykładem tego rodzaju gry jest Red Light On, które właśnie zostało zapowiedziane. Mowa tutaj o grze V GAMES – studia, które obecnie pracuje również nad innym FPS-em, Critical Minutes, który niedługo ma zostać wydany we wczesnym dostępie. W przypadku omawianego tytułu natomiast na razie takich planów nie ma. Ba, nie mamy nawet przybliżonej daty premiery. Jedyne co, to trailer z rozgrywką, który zwraca uwagę hiperrealistyczną grafiką. Grafiką stylizowaną na ujęcia z tzw. bodycam, czyli kamery umieszczanej na ramieniu np. funkcjonariuszy policji, która rejestruje ich poczynania w ramach dowodów przebiegu danej akcji.
Sami twórcy opisują Red Light On jako taktyczną strzelankę, która ma zapewnić głęboko immersyjne doświadczenia. Te potęgować ma nie tylko strzelanie, ale nawet, co chyba najbardziej intrygujące, dialogi czy nawet wybory moralne. Przy tym wszystkim system strzelania określono jako “wyróżniający się”, aczkolwiek nie wiadomo, czym. Jeżeli chodzi o fabułę, to wchodzimy na scenę zdarzeń jako funkcjonariusz policji w mieście toczonym przez raka przestępczości. Naszym zadaniem jest zapanować nad tym chaosem w niemal wymarłej aglomeracji, wykorzystując przy tym to, co tylko w strzelance jest oczywiste – broń palną.
GramTV przedstawia:
Co istotne, RLO to bynajmniej nie pierwszy projekt, który z uwagi na bodycamową stylistykę próbuje nam sprzedać grafikę wyglądającą niczym rzeczywistość. Już w 2023 roku ogromnym echem odbiła się zapowiedź Unrecord, które jednak po dziś dzień się nie ukazało. Lepszy los spotkał Bodycam, wydane w ubiegłym roku w formule wczesnego dostępu.