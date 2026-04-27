Red Light On wygląda absurdalnie realistycznie. Ten trailer oszukuje wzrok

Dzisiejsza technologia pozwala jednak na pewne oszustwa. Za sprawą filtrów i innych modyfikacji możemy bowiem wywołać wrażenie, jakbyśmy faktycznie oglądali nagranie, a nie generowany w czasie rzeczywistym obraz.

Red Light On zachwyca hiperrealistyczną grafiką

Kolejnym przykładem tego rodzaju gry jest Red Light On, które właśnie zostało zapowiedziane. Mowa tutaj o grze V GAMES – studia, które obecnie pracuje również nad innym FPS-em, Critical Minutes, który niedługo ma zostać wydany we wczesnym dostępie. W przypadku omawianego tytułu natomiast na razie takich planów nie ma. Ba, nie mamy nawet przybliżonej daty premiery. Jedyne co, to trailer z rozgrywką, który zwraca uwagę hiperrealistyczną grafiką. Grafiką stylizowaną na ujęcia z tzw. bodycam, czyli kamery umieszczanej na ramieniu np. funkcjonariuszy policji, która rejestruje ich poczynania w ramach dowodów przebiegu danej akcji.