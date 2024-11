Red Dead Redemption otrzymało tryb FPP. Modyfikacja jest już dostępna do pobrania

Jakiś czas temu doczekaliśmy się premiery Red Dead Redemption na PC po kilkunastu latach oczekiwań. Po tak długim czasie tytuł otrzymał oczywiście sporo usprawnień technicznych. Pojawienie się produkcji na nowej platformie oznacza również pojawienie się modów zmieniających różne elementy rozgrywki. Pomimo dłuższego czasu od premiery fani wciąż pracują nad ulepszaniem gry Rockstara.

Red Dead Redemption - fanowski dodatek pojawił się na PC

Modder o nazwie HanaShirokuma postanowił wprowadzić do Red Dead Redemption jedną z popularniejszych zmian, która pojawia się w ramach fanowskich dodatków, czyli perspektywę pierwszoosobową. Jest to oczywiście modyfikacja stworzona przez jedną osobę w krótkim czasie, więc podczas rozgrywki możemy napotkać kilka problemów wizualnych ze względu na brak dostosowania gry do takiego widoku. Mogą się one pojawić szczególnie w trakcie jazdy konno. Dodatek wraz z instrukcją pobrania jest dostępny na NexusMods.