Baldur’s Gate 3 z kolejną interesującą modyfikacją. Tak wygląda gra z nowej perspektywy

W ostatnim czasie mody do Baldur’s Gate 3 cieszą się bardzo dużą popularnością, a głównym powodem tej sytuacji jest udostępnienie przez twórców odpowiednich narzędzi do zarządzania fanowskimi dodatkami z poziomu gry. Ostatnio jeden z Youtuberów postanowił sprawdzić, jak wyglądałby popularny RPG z perspektywy pierwszej osoby. Jak się okazuje, świat gry jest to tego bardziej przystosowany, niż mogłoby się wydawać.

Baldur’s Gate 3 z perspektywy pierwszej osoby

Na kanale YouTube użytkownika o nazwie Proxy Gate Tactician pojawił się film, na którym widzimy rozgrywkę z Baldur’s Gate 3 ukazaną z perspektywy pierwszej osoby. Daje to zupełnie inne spojrzenie na tytuł niż znany już rzut izometryczny. Dzięki modyfikacji zobaczyliśmy wiele detali otoczenia, które nie są zbyt widoczne podczas standardowej rozgrywki, lecz ta dokładność nie pozostała na takim samym poziomie w dalszych lokacjach. Oczywiście wiele mechanik gry, takich jak pomoc towarzyszy, było trudniej dostępnych, lecz przejście gry w ten sposób jest możliwe.