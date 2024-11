Gracze ułatwiają rozgrywkę w STALKER 2: Heart of Chornobyl. Stworzono ponad 200 modów

Mody do STALKER 2: Heart of Chornobyl nie polegają jedynie na ułatwianiu różnych elementów, jednak jest to jeden z popularniejszych rodzajów zmian. Pojawiło się również wiele fanowskich dodatków, które mają na celu poprawienie płynności rozgrywki, efektów graficznych. Temat poziomu trudności jest oczywiście bardzo subiektywny, więc dla wielu modyfikacje ułatwiające niektóre elementy mogą zabrać zabawę z rozgrywki.

Na koniec przypomnijmy, że STALKER 2: Heart of Chornobyl został udostępniony 20 listopada 2024 roku na komputery osobiste oraz konsole Xbox Series X/S. Wczoraj dowiedzieliśmy się o nadchodzącej łatce, która ma poprawić wiele technicznych elementów produkcji. Zainteresowanych tytułem zachęcamy do lektury: Recenzja S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl - oto moja Gra Roku.