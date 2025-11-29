W co zaGRAMy w grudniu 2025 roku - najciekawsze premiery miesiąca

Zestawienie najciekawszych premier grudnia rozpoczynamy od Destiny 2: Renegades, czyli kolejnego oficjalnego rozszerzenia do looter shootera autorstwa twórców serii Halo, firmy Bungie. Za sprawą najnowszego dodatku, który nota bene jest drugim rozdziałem Sagi Przeznaczenia, będziemy mieli okazję trafić na Pogranicze bezprawia. Rozpoczynając swoją przygodę dowiemy się, że przestępcze syndykaty Tharsis walczą tam o kontrolę nad spornym terytorium. Przechodząć nową mini-kampanię fabularną nawiążemy sojusze z rywalizującymi ze sobą syndykatami, dokonując licznych wyborów, by ostatecznie uporać się z nowym zagrożeniem. Warto dodać, że w Destiny 2: Renegade pojawi się także nowy loch dla trzech graczy - każdy, kto go przejdzie będzie mógł wytworzyć własne Ostrze Praxis. Mowa w tym przypadku o potężnej broni nasyconej Światłem i Ciemnością.

Red Dead Redemption? Ale zaraz, jak to? Dlaczego na liście znalazła się gra, która pierwotnie zadebiutowała w 2010 roku na konsolach Xbox 360 i PlayStation 3? Z wielu powodów, ale przede wszystkim dlatego, że Rockstar Games oficjalnie zapowiedziało, że kultowa już gra akcji w otwartym świecie niebawem zadebiutuje na nowych platformach docelowych. Po tym, jak Red Dead Redemption nie tak dawno przecież ukazało się na PlayStation 4, Switchu i - w końcu - PC, już za moment pojawi się na PlayStation 5 (wcześniej mogliśmy grać na tej konsoli w ramach wczesnej kompatybilności, uruchamiając edycję z PlayStation 4), Switchu 2 oraz - uwaga - smartfonach i tabletach z iOS lub Androidem. Kto jeszcze nie grał, powinien nadrobić zaległości, kto grał, ten pewnie wróci, bo przygody Johna Marstona warto znać i powtarzać.