Red Dead Redemption 2 w ogromnej promocji na Steam. Taniej niż wycieczka na ranczo

Na platformie Valve ruszyła atrakcyjna promocja na hit Rockstar Games.
Kilka dni temu na Steam ruszyła Wiosenna Wyprzedaż, która przyniosła wiele ciekawych promocji. Jedną z nich jest Red Dead Redemption 2, które kupicie teraz aż o 75% taniej.
Red Dead Redemption 2 w dużej promocji na Steam
Wielki hit Rockstar Games dostępny jest za jedyne 62,47 zł. To duża obniżka ze standardowej ceny, która wynosi 249,90 zł. Tym samym to najtańsza cena Red Dead Redemption 2, jaka kiedykolwiek była na Steam. Promocja trwa tylko do 26 marca do godziny 18:00 czasu polskiego.
Ameryka, rok 1899. Arthur Morgan i gang van der Lindego są zmuszeni uciekać. Na plecach czują oddechy agentów federalnych i najlepszych łowców nagród, więc muszą napadać, kraść i walczyć z całych sił, aby przetrwać w surowym świecie w sercu Ameryki. Coraz głębsze wewnętrzne spory grożą rozłamem gangu, a Arthur musi dokonać wyboru między ideałami a lojalnością wobec ludzi, którzy go wychowali.
Red Dead Redemption 2, które zdobyło ponad 250 doskonałych ocen i 175 nagród dla gry roku, to spektakularna opowieść o lojalności i honorze w czasach u zarania współczesności.
Red Dead Redemption 2 zawiera także Red Dead Online, czyli tryb rozgrywki sieciowej w dynamicznym świecie Red Dead Redemption 2. Przemierzajcie świat samotnie lub z własną bandą; pędźcie bimber; walczcie ze stróżami prawa, gangami bandytów oraz groźnymi dzikimi zwierzętami i doświadczajcie mnóstwa innych przygód, żeby ułożyć sobie życie na amerykańskim pograniczu – czytamy w oficjalnym opisie gry na Steam.
