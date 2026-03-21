Red Dead Redemption 2 w ogromnej promocji na Steam. Taniej niż wycieczka na ranczo

Ameryka, rok 1899. Arthur Morgan i gang van der Lindego są zmuszeni uciekać. Na plecach czują oddechy agentów federalnych i najlepszych łowców nagród, więc muszą napadać, kraść i walczyć z całych sił, aby przetrwać w surowym świecie w sercu Ameryki. Coraz głębsze wewnętrzne spory grożą rozłamem gangu, a Arthur musi dokonać wyboru między ideałami a lojalnością wobec ludzi, którzy go wychowali.

Red Dead Redemption 2, które zdobyło ponad 250 doskonałych ocen i 175 nagród dla gry roku, to spektakularna opowieść o lojalności i honorze w czasach u zarania współczesności.

Red Dead Redemption 2 zawiera także Red Dead Online, czyli tryb rozgrywki sieciowej w dynamicznym świecie Red Dead Redemption 2. Przemierzajcie świat samotnie lub z własną bandą; pędźcie bimber; walczcie ze stróżami prawa, gangami bandytów oraz groźnymi dzikimi zwierzętami i doświadczajcie mnóstwa innych przygód, żeby ułożyć sobie życie na amerykańskim pograniczu – czytamy w oficjalnym opisie gry na Steam.