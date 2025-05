Rockstar pokazuje siłę. GTA 5 i Red Dead Redemption 2 ze znakomitymi wynikami sprzedaży

Rockstar Games może mieć powody do dumy

GTA 5 zbliża się do 450 mln sprzedanych sztuk w serii. RDR2 zbliża się do 75 mln

Absolutnym fenomenem pozostaje Grand Theft Auto 5, które przekroczyło już barierę 215 milionów sprzedanych egzemplarzy na całym świecie. To wzrost o ponad pięć milionów sztuk w porównaniu do poprzedniego kwartału. Cała seria Grand Theft Auto zbliża się tym samym do imponującej liczby 450 milionów sprzedanych kopii.