Zaloguj się lub Zarejestruj

Reboot tego kultowego thrillera będzie komedią? Zobacz zwiastun filmu Anakonda

Jakub Piwoński
2025/09/18 08:50
0
0

Premiera w grudniu 2025 roku.

Sony szykuje reboot Anakondy, kultowego thrillera z 1997 roku. Tym razem jednak nie chodzi o prosty remake – nowa wersja zmienia tonację i wyraźnie skręca w stronę komedii. Za reżyserię i scenariusz odpowiada Tom Gormican (The Unbearable Weight of Massive Talent), a w głównych rolach zobaczymy duet Paula Rudda i Jacka Blacka.

Anakonda
Anakonda

Anakonda – reboot ma już zwiastun

Podczas gdy oryginał, z Jennifer Lopez, Owenem Wilsonem, Ice Cube’em i Jonem Voightem, łączył w sobie elementy czarnej komedii z pełnokrwistym dreszczowcem, reboot stawia w stu procentach na humor. Nowa historia opowiada o Dougu (Black) i Griffie (Rudd) – przyjaciołach z dzieciństwa, którzy postanawiają zrealizować własną wersję ukochanego filmu Anakonda. Kryzys wieku średniego pcha ich do amazońskiej dżungli, gdzie szybko okazuje się, że gigantyczny wąż nie jest tylko rekwizytem, a ich chaotyczna produkcja zamienia się w walkę o przetrwanie.

Zwiastun, który niedawno ujrzał światło dzienne, wywołał mieszane reakcje. Choć duet Rudd–Black brzmi obiecująco, materiał zdradza wyjątkowo dużo fabuły i – zdaniem wielu komentatorów – wygląda „głupio i przesadnie”. To kolejny kontrowersyjny projekt od Sony, które w ostatnim czasie miało problemy z dużymi premierami.

GramTV przedstawia:

Reboot Anakondy rozwijany był od początku 2023 roku i wielokrotnie przerabiany, aby znaleźć odpowiednią równowagę między thrillerem a komedią. Po obsadzie i tonie zwiastuna nasuwa się pytanie: czy nowa Anakonda będzie jeszcze horrorem, czy już raczej komediowym survivalem z nutą grozy? Premiera filmu pod koniec grudnia 2025.

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2025/9/17/jack-black-paul-rudd-star-in-sonys-dreadful-anaconda-trailer

Tagi:

Popkultura
Sony
zwiastun
Paul Rudd
Columbia Pictures
Jack Black
Anakonda
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112