Reboot tego kultowego thrillera będzie komedią? Zobacz zwiastun filmu Anakonda

Sony szykuje reboot Anakondy, kultowego thrillera z 1997 roku. Tym razem jednak nie chodzi o prosty remake – nowa wersja zmienia tonację i wyraźnie skręca w stronę komedii. Za reżyserię i scenariusz odpowiada Tom Gormican (The Unbearable Weight of Massive Talent), a w głównych rolach zobaczymy duet Paula Rudda i Jacka Blacka.

Anakonda – reboot ma już zwiastun

Podczas gdy oryginał, z Jennifer Lopez, Owenem Wilsonem, Ice Cube’em i Jonem Voightem, łączył w sobie elementy czarnej komedii z pełnokrwistym dreszczowcem, reboot stawia w stu procentach na humor. Nowa historia opowiada o Dougu (Black) i Griffie (Rudd) – przyjaciołach z dzieciństwa, którzy postanawiają zrealizować własną wersję ukochanego filmu Anakonda. Kryzys wieku średniego pcha ich do amazońskiej dżungli, gdzie szybko okazuje się, że gigantyczny wąż nie jest tylko rekwizytem, a ich chaotyczna produkcja zamienia się w walkę o przetrwanie.