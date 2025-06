Reboot Skate’a zbliża się do premiery. Wkrótce wystartują duże testy

Długo wyczekiwany reboot gry Skate od EA zbliża się do premiery. Gra trafi do wczesnego dostępu już tego lata, a lada moment wystartują duże testy.

Zanim reboot Skate’a trafi do wczesnego dostępu, twórcy zapowiadają największą aktualizację testów technicznych i po raz pierwszy każdy chętny będzie mógł wziąć w nich udział, o ile zarejestruje się do 27 czerwca.

Co nowego zobaczymy w trakcie testów? Są to między innymi:

Najnowsza aktualizacja, oznaczona jako wersja 0.27.0, zostanie udostępniona 2 lipca wszystkim, którzy zarejestrują się jako Insiderzy przed 27 czerwca. To największa dotąd wersja testowa gry, która ma przygotować Skate’a do zbliżającej się premiery we wczesnym dostępie.

Aby wziąć udział w aktualizacji 0.27.0, trzeba zapisać się jako Insider do 27 czerwca. Zaproszenia będą wysyłane falami, a po tym terminie zapisy zostaną zamknięte. To ostatnia szansa, by sprawdzić grę przed jej letnią premierą gry we wczesnym dostępie.

EA potwierdza też kilka ważnych informacji:

Brak wsparcia dla klawiatury i myszy (przynajmniej na razie)

Będzie dostępna opcja cross-progressu – postęp gracza zachowa się pomiędzy platformami

Choć EA nadal mówi o „lecie”, sugeruje również, że gra jest „zaledwie o kilka miesięcy” od premiery, co może oznaczać debiut pod koniec sezonu wakacyjnego. Skate będzie dostępny jako gra free-to-play, a wszystko wskazuje na to, że pełna wersja zadebiutuje najpierw na PC i konsolach nowej generacji.