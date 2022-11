Prace nad rebootem serii Perfect Dark przebiegają rzekomo „ekstremalnie dobrze”

Zapowiedź rebootu serii Perfect Dark miała miejsce na gali The Game Awards 2020. Niestety od tamtej pory nie otrzymaliśmy żadnych materiałów oraz szczegółów związanych ze wspomnianą produkcją. We wrześniu ubiegłego roku zespół The Initiative otrzymał wsparcie ze strony studia Crystal Dynamics. Wygląda na to, że deweloperzy mają wszystko pod kontrolą, ponieważ według najnowszych informacji prace nad nowym Perfect Dark przebiegają „ekstremalnie dobrze”.

Reboot Perfect Dark wkrótce z nowymi informacjami?

Dobrymi wieściami podczas rozmowy z inwestorami firmy Embracer Group (dzięki VGC) podzielił się Phil Rogers – dyrektor generalny Crystal Dynamics oraz Eidos Montreal – który jest również wyraźnie zadowolony ze współpracy twórców najnowszych odsłon serii Tomb Raider z zespołem The Initiative.



Powyższe informacje powinny nieco uspokoić graczy czekających na nową odsłonę Perfect Dark, a także daje nadzieję, że deweloperzy podzielą się wkrótce nowymi szczegółami lub pierwszymi konkretnymi materiałami ze wspomnianej produkcji. Fanom marki nie pozostaje na ten moment jednak nic innego, jak cierpliwie wypatrywać kolejnych wieści na temat gry powstającej przy współpracy The Initiative i Crystal Dynamics.



Na koniec przypomnijmy, że reboot serii Perfect Dark powstaje z myślą o komputerach osobistych i konsolach Xbox Series X/S. Niestety na ten moment nie znamy nawet przybliżonej daty premiery.