Reaper Actual będzie posiadał elementy blockchain. Twórcy wyjaśniają po co im NFT

Nowy FPS Reaper Actual będzie posiadał elementy NFT. Twórcy postanowili wytłumaczyć dlaczego się na to zdecydowali.

Nadchodzący Reaper Actual to ambitna produkcja studia Distinct Possibility Studios. Jest to FPS z otwartym światem w którym w przyszłości setki graczy będą mogły spotkać się na jednym serwerze, mniej więcej na kształt PlanetSide 2. Gra zaoferuje dynamiczny ekosystem z ewolucją czasu, pogody i frakcji, a także model free-to-play oraz przystępność dla graczy na każdym poziomie umiejętności. Reaper Actual z zawartością NFT Wielu graczy skrzywiło się na wieść, że w grze Reaper Actual pojawią się elementy blockchain i NFT. Podczas Gamescomu i późniejszej rozmowy z zespołem udało się jednak rozwiać obawy. Mechanika oparta na blockchainie ma mieć praktyczne zastosowanie, zamiast być pułapką na portfele graczy.

Jak zatem mają działać elementy blockchain w Reaper Actual? Gra czerpie inspiracje z takich tytułów jak Escape from Tarkov, Call of Duty czy PlanetSide. Według twórców, blockchain ma tu służyć rozszerzeniu poczucia własności. NFT mogą być bazami, które gracze mogą kupować, rozwijać i sprzedawać w unikalnych lokalizacjach. Wszystkie ulepszenia i inwestycje w rozwój bazy będzie można “spakować” i odsprzedać innemu graczowi. Kolejnym elementem są postacie w Reaper Actual. Gra ma zaoferować unikalne modele postaci z indywidualnymi statystykami i biografiami. Tych bohaterów również będzie można wystawiać na sprzedaż po ich rozwinięciu. Jak wyjaśnia współzałożyciel studia i dyrektor kreatywny Matthew Higby:

GramTV przedstawia:

To zwiększa poczucie własności. Wkładasz czas i wysiłek w rozwój bazy czy postaci i masz nad tym realną kontrolę. Możesz sprzedać to komuś, kto woli kupić gotowy projekt, niż samemu farmić ulepszenia. Twórcy podkreślają, że cała rozgrywka będzie dostępna również bez udziału blockchaina, zarówno na Steamie, jak i Epic Games Store. Gracze nadal będą mogli rozwijać swoje bazy i postacie, tylko z użyciem klasycznej waluty w grze. Higby podsumował: Chcemy pokazać, że blockchain może być narzędziem do tworzenia wartości, a nie tylko do spekulacji. Dla chętnych jest opcja Web3, ale nie jest ona kluczowa dla doświadczenia z grą. Reaper Actual ma zadebiutować w pierwszym kwartale 2026 roku. Twórcy zapowiadają, że gra będzie się stale rozwijać, a dostępne opcje będą ewoluować wraz z kolejnymi aktualizacjami.