Gamescom 2023: Little Nightmares 3 zaprezentowane! Zobaczcie pierwszy zwiastun

Nad grą pracują twórcy Until Dawn i The Quarry.

Na gamescom Opening Night Live nie mogło zabraknąć zapowiedzi nowych gier. Już na początku pokazu Geoff Keighley poinformował, że ma zaszczyt zaprezentować trzecią odsłonę popularnej serii. Kilka sekund później było natomiast wiadomo, że mamy do czynienia z Little Nightmares 3, które – w przeciwieństwie do dwóch poprzednich części – nie jest rozwijane przez Tarsier Studios.

Little Nightmares 3 zapowiedziane. Zobaczcie zwiastun z targów gamescom 2023

Za rozwój Little Nightmares 3 odpowiada bowiem Supermassive Games, które na swoim koncie ma Until Dawn i The Quarry, a także serię The Dark Pictures. Poinformowano również, że trzecia część przerażających platformówek zadebiutuje w 2024 roku i otrzyma tryb kooperacji Na dole wiadomości znajdziecie natomiast pierwszy zwiastun gry, w którym nie zabrakło miejsca na fragmenty rozgrywki.