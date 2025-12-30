Realistyczny symulator z ważnym ogłoszeniem. Twórcy zdradzają, co czeka graczy w 2026 roku

Twórcy inZOI zapowiadają, pod jakim znakiem minie nam przyszły rok.

inZOI, realistyczny symulator życia rozwijany we wczesnym dostępie, od początku powstaje w ścisłej współpracy ze społecznością. Po miesiącach aktualizacji i zbierania opinii inZOI Studio przedstawiło szczegółowy plan rozwoju na 2026 rok. Reżyser gry, Hyungjun „Kjun” Kim, opublikował na Discordzie obszerny wpis, w którym jasno określił nowy kierunek projektu. inZOI – „najpierw fundamenty” zamiast kolejnych dodatk ów Hasłem przewodnim na 2026 rok ma być „Fundamentals First”. Oznacza to skupienie się na podstawowych systemach: zachowaniach postaci ZOI, interakcjach, stabilności i czytelności rozgrywki. Twórcy zapowiadają, że w drugiej połowie roku jeszcze większa część zasobów zostanie przeznaczona na poprawki i optymalizację, kosztem dodawania nowej zawartości.

Plan rozwoju oparto na analizie sugestii graczy, przy czym deweloperzy zaznaczają, że nie wszystkie zapowiedziane funkcje muszą ostatecznie trafić do gry. Studio rozważa również nowe formy zbierania feedbacku, w tym ankiety dostępne bezpośrednio w kliencie gry.

GramTV przedstawia:

Najważniejsze zmiany obejmą zachowanie ZOI — postacie mają działać bardziej logicznie, rzadziej przerywać interakcje i lepiej reagować na polecenia gracza. Poprawiony zostanie także interfejs, oferując większą kontrolę nad HUD-em i skrótami klawiszowymi. Duży nacisk położono na relacje społeczne i emocje. Twórcy zapowiadają bardziej złożone związki, autonomiczne śluby i rozwody, nowe reakcje na zdrady i śmierć, a także rozwinięty system genetyki, cech osobowości i temperamentów. Zmiany obejmą również pracę i ekonomię — pojawią się nowe zawody, przestępczość, sądy, więzienia oraz rozwój transportu publicznego. Równolegle rozwijana będzie oprawa wizualna, animacje i personalizacja postaci, a także narzędzia budowania i edycji świata, w tym piwnice, edycja terenu i bardziej zaawansowane systemy dekoracji.