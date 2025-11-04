Realistyczny shooter rozczarowuje graczy. Twórcy zapowiadają wielkie zmiany na podstawie sugestii fanów

Squad notuje spadek ocen na Steamie, a gracze krytykują twórców za brak kontaktu i chaotyczne aktualizacje.

Realistyczna strzelanka Squad, znana z rozbudowanych bitew drużynowych, zaczęła tracić poparcie graczy. Choć średnia ocen na Steamie wciąż wynosi „bardzo pozytywne” (81,5%), to w ostatnim miesiącu recenzje określono już jako „mieszane”. Gracze zarzucają deweloperom brak transparentności, ignorowanie opinii społeczności oraz pochopne aktualizacje psujące balans rozgrywki. Squad – spadek ocen i frustracja społeczności W reakcji na krytykę studio Offworld opublikowało oficjalne przeprosiny i zapowiedziało większe skupienie na relacji z fanami. W komunikacie potwierdzono również zmiany personalne, które mają poprawić jakość kontaktu z graczami.

Na czele nowego zespołu ds. rozwoju społeczności stanął Dustin „Sgt. Ross” Ross, a jego dotychczasowe obowiązki przejął Peter Maurice, doświadczony producent wykonawczy odpowiedzialny za dalszy rozwój projektu.

Twórcy zapowiedzieli też nową mapę drogową, w której znajdą się trzy kolejne aktualizacje – w listopadzie, grudniu i styczniu 2026 roku. Studio podkreśliło, że głównym celem jest naprawa błędów, ulepszenia jakości życia i wdrożenie funkcji sugerowanych przez społeczność. Offworld udostępniło również ankietę, dzięki której gracze mogą przekazać swoje opinie na temat obecnego stanu gry. Twórcy liczą, że pomoże im to odzyskać zaufanie po miesiącach napięć i krytyki. Squad jest dostępny na PC w serwisie Steam.