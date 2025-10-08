Reach zachwyca realizmem ruchu. Twórcy pokazują, jak działa system pełnego ciała

Studio nDreams Elevation podzieliło się nowymi szczegółami.
Twórcy z nDreams Elevation opublikowali na PlayStation Blog nowe informacje o Reach, czyli nadchodzącym tytule VR, który zadebiutuje 16 października na PlayStation VR2, Meta Quest 3 i PC VR. Gra ma oferować wyjątkowe poczucie obecności w świecie, dzięki pełnemu odwzorowaniu ciała postaci i realistycznemu systemowi poruszania się.
Reach – pełna immersja i fizyczne zaangażowanie gracza
Dyrektor studia Glenn Brace tłumaczy, że kluczowym założeniem Reach jest tzw. embodiment, czyli pełne wcielenie się w ciało bohatera. Dzięki zaawansowanej animacji i fizyce gracze mają „poczuć każdy ruch” – od chwytania krawędzi po balansowanie nad przepaścią. System ma zapewniać naturalne reakcje i wrażenie prawdziwej obecności w świecie gry.
Przemieszczanie się będzie jednym z głównych filarów rozgrywki. Parkourowe manewry i wspinaczka mają być tak samo istotne jak walka czy eksploracja, w pełni wykorzystując świadomość ciała w wirtualnym świecie.
Walka w Reach ma zapewnić dużą swobodę podejścia. Każda broń i narzędzie posiada kilka funkcji – mogą służyć zarówno w walce, jak i podczas eksploracji czy rozwiązywania zagadek. Studio podkreśla, że gracz ma mieć pełną agencję – możliwość decydowania, jak reagować na sytuacje w świecie gry.
W wersji na PlayStation VR2 twórcy wykorzystają haptykę i adaptacyjne triggery kontrolerów Sense, dzięki którym gracze mają poczuć opór i wagę przedmiotów oraz interakcje z otoczeniem. Gra obsłuży również rozdzielczość 4K, co zapewni szczegółowe tekstury i płynną animację.
Wcześniej nDreams ujawniło też bonusy dla osób składających przedsprzedaż, wśród których znajdą się m.in. Ferran Outfit, Ornate Bow i Guard Shield. Akcja Reach rozgrywa się w podziemnym mieście Ferra, a historia opowiada o bohaterze, który spada w jego głąb, poszukując tajemniczego Power Core.
Reach zadebiutuje 16 października 2025 roku na PS VR2, Meta Quest 3 i PC VR (Steam).
