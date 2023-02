Ravenswatch – zapowiedź roguelike'a, który może namieszać na rynku

Ravenswatch to propozycja od studia Passtech Games, a pieczę wydawniczą nad projektem sprawuje firma Nacon. Produkcja powinna zainteresować graczy, którzy lubią dynamiczne wyzwania w stylu roguelike. Zachęcamy do zapoznania się z najnowszym trailerem.

Twórcy Ravenswatch stawiają na dynamiczną rozgrywkę

Ekipę Passtech Games możecie kojarzyć za sprawą wydanego w 2021 roku Curse of the Dead Gods. Gra spotkała się z bardzo ciepłym przyjęciem ze strony recenzentów i graczy, a wiele osób porównywało ją do genialnego Hadesa. Wszystko wskazuje na to, że Ravenswatch będzie utrzymane w podobnych klimatach.



„Ravenswatch to widziana z góry gra akcji typu roguelike, która łączy dynamiczną walkę w czasie rzeczywistym z rozbudowaną rozgrywką i mnóstwem możliwości powtórnej zabawy. Po sukcesie Curse of the Dead Gods studio Passtech powraca z nową grą, w którą można się bawić samodzielnie lub z innymi graczami (maksymalnie w czwórkę) w trybie kooperacji online” – czytamy w opisie gry na Steam.



Ravenswatch w pierwszej kolejności zadebiutuje w usłudze Early Access, a gra udostępniona zostanie dla użytkowników Steam 6 kwietnia.