Ravenswatch otrzyma darmowe DLC z postaciami. Ogłoszono rozszerzenie Romeo i Julia

Ravenswatch to przygodowa gra akcji z elementami roguelike, od twórców gry Curse of the Dead Gods, czyli Passtech Games. Produkcja oferuje rozgrywkę w fantastycznej krainie Reverie, której gracz musi bronić przed złem. W tym celu należy wcielić się w kilku bohaterów, stworzonych na bazie legend i właśnie zapowiedziano kolejnych.

Ogłoszono darmowe DLC do Ravenswatch

Wydawca Nacon wraz z deweloperem Passtech Games, ogłosili podczas Nacon Connect 2025, darmowe DLC do gry Ravenswatch, zatytułowane Romeo i Julia. To pierwsza aktualizacja od czasu sporego rozszerzenia Nightmares Unleashed, które wprowadziło nowych wrogów i mechaniki rozgrywki. Nowe DLC zawiera dwie postacie, tytułowych kochanków Romea i Julię. Mężczyzna posługuje się rapierem, natomiast kobieta bronią palną, a jako, że gra oferuje tryb kooperacyjny, takie rozwiązanie będzie wymagało od graczy dobrej synchronizacji w celu uzyskania maksymalnej wydajności ataków specjalnych.