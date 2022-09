Ravenbound na 16-minutowym gameplayu. Walka, eksploracja, przemiana w kruka

O grze od studia Systemic Reaction wiemy od niedawna – tytuł zapowiedziano oficjalnie w II połowie sierpnia. Ma to być inspirowana skandynawskimi mitami gra roguelite z otwartym światem , który będziemy przemierzać w dwóch postaciach: ludzkiej i kruczej. Osoby, które poczuły się zaintrygowane niniejszym opisem, odsyłamy do obejrzenia kilkunastominutowego materiału z rozgrywką z Ravenbound . Wideo publikujemy na dole tej wiadomości.

Generalnie produkcja ma zaoferować podzielony na regiony świat – i w każdym z tych rejonów znajdziemy wielu wrogów do wyrżnięcia (w końcu jest to action-roguelite). Do poszczególnych zakątków krainy dotrzemy, przemieniając się w kruka. Wideo pokazuje eksplorację terenu, system progresji i mechaniki walki. Nieprzyjaciół sieczemy głównie mieczem, a oprócz tego możemy zastosować unik (czyli jakiś taki poślizg) i wyczarować sobie tarczę. Mamy też do dyspozycji dodatkowy zmysł bohatera, który pozwala podświetlić wrogów na jaskrawy kolor.

Ravenbound – data premiery i platformy

Na razie eksploracja terenu i ptasi transport wyglądają dobrze, a walka już trochę gorzej – ale należy pamiętać, że wideo pokazuje grę w fazie alfa, więc do czasu premiery może się jeszcze wiele zmienić. Póki co nie wyjawiono dokładnej daty premiery – wiemy jedynie, że Ravenbound zadebiutuje “wkrótce” wyłącznie na PC.