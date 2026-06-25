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Ratatan zalicza opóźnienie. Duchowy spadkobierca Patapon ma nową datę premiery

Mikołaj Ciesielski
2026/06/25 18:50
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„Jestem głęboko przekonany, że dzięki temu opóźnieniu uda nam się stworzyć najlepszy możliwy produkt” – mówi producent gry.

Na początku marca ujawniono datę premiery pełnej wersji gry Ratatan. Zgodnie z zapowiedziami wspomniana produkcja miała opuścić wczesny dostęp już 16 lipca 2026 roku. Okazuje się jednak, że wersja 1.0 produkcji określanej mianem duchowego spadkobiercy serii Patapon ukaże się kilka miesięcy później.

Ratatan
Ratatan

Premiera pełnej wersji Ratatan opóźniona. Gra nie opuści wczesnego dostępu w lipcu

Zgodnie z przekazanymi informacjami pełna wersja gry Ratatn zadebiutuje dopiero 15 października 2026 roku. Deweloperzy potrzebują bowiem więcej czasu na dopracowanie gry. Opóźnienie wynika nie tylko z chęci poprawy ogólnych wrażeń z rozgrywki, ale także m.in. wprowadzenia zmian na podstawie opinii społeczności, a także dostosowaniu gry do wielu różnych platform.

Jestem głęboko przekonany, że dzięki temu opóźnieniu uda nam się stworzyć najlepszy możliwy produkt i zamierzamy włożyć w to całe nasze serce. Dla mnie każdy z Was to nie tylko osoba wspierająca projekt, ale przyjaciel, który pomagał nam tworzyć tę grę na każdym etapie. Ratatan istnieje wyłącznie dzięki Waszemu wsparciu – powiedział Sakajiri Kazuto, producent gry.

GramTV przedstawia:

Deweloper „szczerze” przeprosił graczy za zaistniałą sytuację. Producent jest jednak przekonany, że dzięki opóźnieniu twórcom uda się wydać „świetną” grę. Na sam koniec Sakajiri Kazuto podziękował również wszystkim fanom za „zrozumienie”.

Na koniec przypomnijmy, że Ratatan znajduje się obecnie we wczesnym dostępie na komputerach osobistych. Pełna wersja gry trafi jednak nie tylko na PC, ale również na konsole PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch oraz Nintendo Switch 2.

Źródło:https://www.gematsu.com/2026/06/ratatan-delayed-to-october-15

Tagi:

News
opóźnienie
roguelike
gra strategiczna
Patapon
gra rytmiczna
wersja 1.0
Ratatan
opóźnienie premiery
wersja konsolowa
Mikołaj Ciesielski

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112