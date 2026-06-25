Ratatan zalicza opóźnienie. Duchowy spadkobierca Patapon ma nową datę premiery

Na początku marca ujawniono datę premiery pełnej wersji gry Ratatan. Zgodnie z zapowiedziami wspomniana produkcja miała opuścić wczesny dostęp już 16 lipca 2026 roku. Okazuje się jednak, że wersja 1.0 produkcji określanej mianem duchowego spadkobiercy serii Patapon ukaże się kilka miesięcy później.

Premiera pełnej wersji Ratatan opóźniona. Gra nie opuści wczesnego dostępu w lipcu

Zgodnie z przekazanymi informacjami pełna wersja gry Ratatn zadebiutuje dopiero 15 października 2026 roku. Deweloperzy potrzebują bowiem więcej czasu na dopracowanie gry. Opóźnienie wynika nie tylko z chęci poprawy ogólnych wrażeń z rozgrywki, ale także m.in. wprowadzenia zmian na podstawie opinii społeczności, a także dostosowaniu gry do wielu różnych platform.