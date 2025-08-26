Zaloguj się lub Zarejestruj

Raptem 1 milion dolarów i 58% pozytywnych recenzji - tyle "osiąga" film wypchany gwiazdami

Jakub Piwoński
2025/08/26 09:30
Czy premiera w Europie poprawi sytuację finansową filmu?

Już 5 września do polskich kin trafi Eden – nowy film Rona Howarda, amerykańskiego reżysera nagrodzonego Oscarem i twórcy takich hitów jak Piękny umysł, Apollo 13 czy Han Solo: Gwiezdne wojny – historie. Produkcja, oparta na prawdziwej historii osadników próbujących stworzyć utopijną społeczność na Galapagos po I wojnie światowej, miała wszystko, by stać się kinowym wydarzeniem: gwiazdorską obsadę (Ana de Armas, Jude Law, Vanessa Kirby, Sydney Sweeney, Daniel Brühl) i uznanego twórcę za kamerą. Tym większym zaskoczeniem okazał się chłodny odbiór krytyków i słabe wyniki finansowe.

Eden
Eden

Eden – jak film poradzi sobie w Polskich kinach?

Eden miał swoją premierę na festiwalu w Toronto już rok temu, a następnie przez wiele miesięcy szukał dystrybutora. W Stanach Zjednoczonych obraz trafił do kin dopiero tego lata, notując rozczarowujące otwarcie i zarabiając jedynie milion dolarów w pierwszy weekend. Krytycy również nie byli zachwyceni – film ma obecnie zaledwie 58% pozytywnych recenzji w serwisie Rotten Tomatoes.

Co ciekawe, Howard tym razem miał sięgnąć po dużo mroczniejszy ton niż w swoich wcześniejszych produkcjach. Krytycy zwracają uwagę, że Eden to jeden z najbardziej brutalnych filmów w jego karierze, a centralną postacią jest grana przez Anę de Armas baronowa – określana w recenzjach jako wyjątkowo toksyczna i prowadzona z dużą intensywnością. Choć podkreśla się obecność napięcia i mocnych ról aktorskich, wielu recenzentów zaznacza, że całość nie spełnia wysokich oczekiwań wobec tak znanego reżysera i gwiazdorskiej obsady.

Czy polska publiczność odbierze film cieplej niż widzowie za oceanem, okaże się już wkrótce. Jedno jest pewne – Eden to jeden z najbardziej zaskakujących filmowych paradoksów roku: gwiazdorska obsada i ceniony reżyser kontra chłodne recenzje i słabe wyniki.

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2025/8/24/ron-howards-eden-bombs-with-1m-opening-50m-budget

Popkultura
box office
Ana de Armas
Jude Law
Ron Howard
Sydney Sweeney
Eden
Jakub Piwoński

Kulturoznawca, specjalista od promocji, ale także wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał.


