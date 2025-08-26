Raptem 1 milion dolarów i 58% pozytywnych recenzji - tyle "osiąga" film wypchany gwiazdami

Już 5 września do polskich kin trafi Eden – nowy film Rona Howarda, amerykańskiego reżysera nagrodzonego Oscarem i twórcy takich hitów jak Piękny umysł, Apollo 13 czy Han Solo: Gwiezdne wojny – historie. Produkcja, oparta na prawdziwej historii osadników próbujących stworzyć utopijną społeczność na Galapagos po I wojnie światowej, miała wszystko, by stać się kinowym wydarzeniem: gwiazdorską obsadę (Ana de Armas, Jude Law, Vanessa Kirby, Sydney Sweeney, Daniel Brühl) i uznanego twórcę za kamerą. Tym większym zaskoczeniem okazał się chłodny odbiór krytyków i słabe wyniki finansowe.

Eden – jak film poradzi sobie w Polskich kinach?

Eden miał swoją premierę na festiwalu w Toronto już rok temu, a następnie przez wiele miesięcy szukał dystrybutora. W Stanach Zjednoczonych obraz trafił do kin dopiero tego lata, notując rozczarowujące otwarcie i zarabiając jedynie milion dolarów w pierwszy weekend. Krytycy również nie byli zachwyceni – film ma obecnie zaledwie 58% pozytywnych recenzji w serwisie Rotten Tomatoes.