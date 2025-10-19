Ranking najstraszniejszych horrorów. Naukowcy wskazali, które filmy naprawdę straszą

Które filmy grozy przyprawiają widzów o najszybsze bicie serca? Odpowiedź na to pytanie przynosi najnowsza edycja projektu Science of Scare, który już od pięciu lat analizuje reakcje fizjologiczne podczas seansów najstraszniejszych horrorów.

W tegorocznym rankingu bezkonkurencyjnie zwyciężył film Sinister w reżyserii Scotta Derricksona. Widzowie wyposażeni w monitory tętna, doświadczyli podczas jego projekcji średniego wzrostu częstości bicia serca z 64 do 86 uderzeń na minutę, a w najbardziej przerażającym momencie wartość ta sięgnęła aż 131 uderzeń. Dodatkowo znacząco spadła zmienność rytmu serca, co świadczy o silnym i długotrwałym napięciu emocjonalnym. Łączny wynik Science of Scare Score dla tego filmu to 96 na 100 punktów.

Sinister triumfował już w pierwszej edycji badania w 2020 roku, ale w kolejnych latach ustępował miejsca innym tytułom. Teraz powrócił na szczyt, wyprzedzając Host z 2020 roku i Skinamarink z 2022 roku, które zajęły odpowiednio drugą i trzecią pozycję.

Na uwagę zasługuje także awans serii Uśmiechnij się. Druga część tego filmu, wyreżyserowana przez Parkera Finna, znalazła się na siódmym miejscu listy i wyprzedziła pierwszą odsłonę, która uplasowała się tuż za nią. To jedyna współczesna franczyza z dwoma tytułami w pierwszej dziesiątce.