Ranking najstraszniejszych horrorów. Naukowcy wskazali, które filmy naprawdę straszą

Radosław Krajewski
2025/10/19 10:30
Wielki powrót na szczyt.

Które filmy grozy przyprawiają widzów o najszybsze bicie serca? Odpowiedź na to pytanie przynosi najnowsza edycja projektu Science of Scare, który już od pięciu lat analizuje reakcje fizjologiczne podczas seansów najstraszniejszych horrorów.

Naznaczony
Naznaczony

W tegorocznym rankingu bezkonkurencyjnie zwyciężył film Sinister w reżyserii Scotta Derricksona. Widzowie wyposażeni w monitory tętna, doświadczyli podczas jego projekcji średniego wzrostu częstości bicia serca z 64 do 86 uderzeń na minutę, a w najbardziej przerażającym momencie wartość ta sięgnęła aż 131 uderzeń. Dodatkowo znacząco spadła zmienność rytmu serca, co świadczy o silnym i długotrwałym napięciu emocjonalnym. Łączny wynik Science of Scare Score dla tego filmu to 96 na 100 punktów.

Sinister triumfował już w pierwszej edycji badania w 2020 roku, ale w kolejnych latach ustępował miejsca innym tytułom. Teraz powrócił na szczyt, wyprzedzając Host z 2020 roku i Skinamarink z 2022 roku, które zajęły odpowiednio drugą i trzecią pozycję.

Na uwagę zasługuje także awans serii Uśmiechnij się. Druga część tego filmu, wyreżyserowana przez Parkera Finna, znalazła się na siódmym miejscu listy i wyprzedziła pierwszą odsłonę, która uplasowała się tuż za nią. To jedyna współczesna franczyza z dwoma tytułami w pierwszej dziesiątce.

W tegorocznym zestawieniu zadebiutowało dziesięć nowych produkcji, a trzy z nich weszły do grona pięćdziesięciu najstraszniejszych filmów wszech czasów. Obok Uśmiechnij się 2 największe emocje wywołał australijski Oddaj ją braci Philippou, który zajął 24. miejsce i został przez uczestników eksperymentu określony jako wyjątkowo niepokojący.

Projekt Science of Scare został stworzony przez zespół z MoneySuperMarket, by w obiektywny sposób zmierzyć poziom strachu podczas oglądania horrorów. Próba badawcza liczy 250 osób. Uczestnicy oglądają filmy w kontrolowanych warunkach przez kilka tygodni, a wyniki są publikowane w październiku, tuż przed Halloween.

W badaniu wykorzystywany jest specjalny wskaźnik Science of Scare Score, który uwzględnia zarówno wzrost tętna, jak i spadek zmienności rytmu serca. Taki sposób pomiaru pozwala wyróżnić zarówno filmy oparte na gwałtownych scenach z zaskoczenia, jak i te, które budują atmosferę grozy powoli i konsekwentnie. Warto dodać, że w badaniu wzięły udział jedynie anglojęzyczne filmy.

Najstraszniejsze horrory – ranking TOP 10

  1. Sinister
  2. Host
  3. Skinamarink
  4. Naznaczony
  5. Obecność
  6. Dziedzictwo. Hereditary
  7. Uśmiechnij się 2
  8. Uśmiechnij się
  9. Egzorcyzmy Emily Rose
  10. Mów do mnie!

Najnowszy ranking Science of Scare potwierdza, że mimo setek nowości na rynku grozy to klasyki z ostatniej dekady wciąż potrafią wywołać najsilniejsze emocje. Jeśli ktoś planuje halloweenowy seans z horrorami, to Sinister pozostaje niezawodnym sposobem na szybsze bicie serca.

Źródło:https://www.moneysupermarket.com/broadband/features/science-of-scare/

Tagi:

Popkultura
film
ranking
horror
badania
Sinister
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

