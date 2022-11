Ralph Fiennes chce ponownie zagrać Voldemorta. Aktor gotowy na powrót do Harry’ego Pottera

Warner Bros. chce wrócić do świata Harry’ego Pottera w kolejnych filmowych produkcjach. Po porażce serii Fantastyczne zwierzęta, która została zakończona na trzech filmach, wytwórnia zamierza skupić się na opowiadaniu nowych historii. Według najnowszych doniesień korporacja, na czele z jej szefem Davidem Zaslavem, pragnie stworzyć ekranizację sztuki teatralnej Harry Potter i Przeklęte Dziecko. Na drodze do realizacji dwuczęściowego filmu stoi J.K. Rowling, która nie jest zainteresowana tym projektem. Gdyby jednak w kolejnej produkcji z uniwersum Wizarding World miałby pojawić się Voldemort, to wcielający się przez lata w złoczyńcę Ralph Fiennes jest gotowy do powrotu.

Ralph Fiennes znów jako Voldemort? Aktor jest chętny na powrót

W rozmowie z Variety brytyjski aktor przyznał, że „nie ma co do tego żadnych wątpliwości” i bardzo chętnie raz jeszcze zagrałby jednego z najsłynniejszych filmowych antagonistów. Gdyby tylko ktoś z Warner Bros. lub J.K. Rowling zaproponowaliby mu udział w przyszłych projektach z serii o Harrym Potterze, to nie wahałby się ani chwili.