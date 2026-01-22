Raj dla fanów Just Cause od Humble Bundle. Cztery gry i tona dodatków

Akcja serii Just Cause dzieje się w fikcyjnych państwach Ameryki Południowej. W każdej z odsłon kierujemy poczynaniami Rico Rodrigueza, członka tajnej agencji, która zajmuje się w obalaniem dyktatorów. Sama fabuła ma jednak charakter jedynie pretekstowy, bo głównym elementem zabawy jest zniszczenie, jakie siejemy szczególnie w odsłonach 3 oraz 4.
Pierwszy próg za 5,28 €:
- Just Cause 2
- Just Cause 2: Monster Truck DLC
- Just Cause 2: Agency Hovercraft
- Just Cause 2: Chevalier Classic
- Just Cause 2: Rico's Signature Gun
- Just Cause 2: Bull's Eye Assault Rifle
- Just Cause 2 - Black Market Boom Pack DLC
- Just Cause 2: Black Market Aerial Pack DLC
- Just Cause
Drugi próg za 9,52 €:
- Just Cause 3
- Just Cause 3 DLC: Air, Land & Sea Expansion Pass
- Just Cause 3 DLC: Bavarium Sea Heist
- Just Cause 3 DLC: Mech Land Assault
- Just Cause 3 DLC: Sky Fortress
- Just Cause 3 DLC: Reaper Missile Mech
- Just Cause 3 DLC: Kousava Rifle
- Just Cause 3 - Capstone Bloodhound RPG
- Just Cause 3 - Final Argument Sniper Rifle
- Just Cause 3 - Rocket Launcher Sports Car
- Just Cause 3 - Mini-Gun Racing Boat
- Just Cause 3 - Combat Buggy
Trzeci próg za 12,69€:
- Just Cause 4 Reloaded
- Just Cause 4: Neon Racer Pack
- Just Cause 4: Renegade Pack
- Just Cause 4: Deathstalker Scorpion Pack
- Just Cause 4: Digital Deluxe Content
- Just Cause 4: Expansion Pass
- Just Cause 4: Los Demonios
- Just Cause 4: Danger Rising
- Just Cause 4: Dare Devils of Destruction
- Just Cause 4: Golden Gear Pack
- Just Cause 4: Sea Dogs Vehicle Pack
- Just Cause 4: Brawler Mech
- Just Cause 4: Toy Vehicle Pack
- Just Cause 4: Shark & Bark Vehicle Pack
- Just Cause 4: Adversary Vehicle Pack
- Just Cause 4: The Dragon
- Just Cause 4: Soaring Speed Vehicle Pack
Wszystkie produkcje dostępne jako klucze Steam. Just Cause Complete Collection 2026 możemy kupić do 12 lutego.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!