Zaloguj się lub Zarejestruj

Raj dla fanów Just Cause od Humble Bundle. Cztery gry i tona dodatków

Maciej Petryszyn
2026/01/22 11:50
0
0

Do oferty Humble Bundle wpadła nowa paczka. W tej znajdziemy nie tylko cztery gry, ale cały wysyp większych i mniejszych dodatków do nich.

Wspomniany pakiet nazywa się Just Cause Complete Collection 2026. Jak więc nietrudno się domyślić, skierowany jest on do fanów Rico Rodrigueza.

Just Cause Complete Collection 2026
Just Cause Complete Collection 2026

Kwadrologia Just Cause w pakiecie od Humble Bundle

Już kupując pierwszy próg za około 22 zł zgarniemy pierwszą oraz drugą część Just Cause. Do tej drugiej dołożono również 7 dodatków. Próg drugi, wyceniony na około 40 zł, to natomiast Just Cause 3 oraz 11 pozycji DLC. Jest również próg trzeci. Ten kosztować nas będzie nieco ponad 53 zł, ale wraz z nim do naszej biblioteki trafi Just Cause 4 w wersji Reloaded oraz 16 dodatków.

GramTV przedstawia:

Akcja serii Just Cause dzieje się w fikcyjnych państwach Ameryki Południowej. W każdej z odsłon kierujemy poczynaniami Rico Rodrigueza, członka tajnej agencji, która zajmuje się w obalaniem dyktatorów. Sama fabuła ma jednak charakter jedynie pretekstowy, bo głównym elementem zabawy jest zniszczenie, jakie siejemy szczególnie w odsłonach 3 oraz 4.

Pierwszy próg za 5,28 €:

  • Just Cause 2
  • Just Cause 2: Monster Truck DLC
  • Just Cause 2: Agency Hovercraft
  • Just Cause 2: Chevalier Classic
  • Just Cause 2: Rico's Signature Gun
  • Just Cause 2: Bull's Eye Assault Rifle
  • Just Cause 2 - Black Market Boom Pack DLC
  • Just Cause 2: Black Market Aerial Pack DLC
  • Just Cause

Drugi próg za 9,52 €:

  • Just Cause 3
  • Just Cause 3 DLC: Air, Land & Sea Expansion Pass
  • Just Cause 3 DLC: Bavarium Sea Heist
  • Just Cause 3 DLC: Mech Land Assault
  • Just Cause 3 DLC: Sky Fortress
  • Just Cause 3 DLC: Reaper Missile Mech
  • Just Cause 3 DLC: Kousava Rifle
  • Just Cause 3 - Capstone Bloodhound RPG
  • Just Cause 3 - Final Argument Sniper Rifle
  • Just Cause 3 - Rocket Launcher Sports Car
  • Just Cause 3 - Mini-Gun Racing Boat
  • Just Cause 3 - Combat Buggy

Trzeci próg za 12,69€:

  • Just Cause 4 Reloaded
  • Just Cause 4: Neon Racer Pack
  • Just Cause 4: Renegade Pack
  • Just Cause 4: Deathstalker Scorpion Pack
  • Just Cause 4: Digital Deluxe Content
  • Just Cause 4: Expansion Pass
  • Just Cause 4: Los Demonios
  • Just Cause 4: Danger Rising
  • Just Cause 4: Dare Devils of Destruction
  • Just Cause 4: Golden Gear Pack
  • Just Cause 4: Sea Dogs Vehicle Pack
  • Just Cause 4: Brawler Mech
  • Just Cause 4: Toy Vehicle Pack
  • Just Cause 4: Shark & Bark Vehicle Pack
  • Just Cause 4: Adversary Vehicle Pack
  • Just Cause 4: The Dragon
  • Just Cause 4: Soaring Speed Vehicle Pack
Wszystkie produkcje dostępne jako klucze Steam. Just Cause Complete Collection 2026 możemy kupić do 12 lutego.

Tagi:

promocja
Humble Bundle
Just Cause 3
Just Cause 2
Just Cause
promocje
Just Cause 4
okazja
pakiet
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112