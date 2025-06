Railborn to kooperacyjna gra survivalowa na torach. Nowy projekt Washbear Studio na horyzoncie

Na PC Gaming Show 2025 Washbear Studio zapowiedziało swój nowy projekt. Jest nim gra o nazwie Railborn, określana jako pierwszoosobowy, kooperacyjny survival. Jej akcja osadzona została w unikalnym środowisku – na odległej, obcej planecie, zlokalizowanej 350 lat świetlnych od Ziemi.

W świecie Railborn gracz buduje i rozwija pociąg, który pełni rolę mobilnej bazy. Przygodę rozpoczyna się z niewielką drewnianą drezyną, podróżując wzdłuż torów. Aby przetrwać, ważne jest zbieranie surowców napotykanych wzdłuż linii kolejowej.

Należy także dbać o podstawowe potrzeby, takie jak jedzenie i woda, aby zachować zdrowie. Początkowe działania obejmują tworzenie silnika, jego zasilanie oraz uprawianie warzyw na małej działce. Skromny pojazd ewoluuje jednak w końcu w pełnoprawny pociąg, a rozgrywka nabiera tempa.

Railborn to gra survivalowa, w której zbierasz zasoby, by krok po kroku zbudować swój własny pociąg. Przemierzaj świat poprzecinany rozgałęziającymi się torami, odnajduj rzadkie rośliny do uprawy na własnych farmach, a także ulepszaj swój pociąg – zarządzaj systemami zasilania, dystrybucją zasobów i obiegiem wody. Gra została zaprojektowana z myślą o 1 do 4 graczach.