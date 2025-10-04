Zaloguj się lub Zarejestruj

RaceRoom wprowadza Online Racing Pack. 12 samochodów i 27 torów w mega promocyjnej cenie

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2025/10/04 09:00
RaceRoom Racing Experience udostępniło nowy pakiet zawartości stworzony z myślą o graczach, którzy chcą rozpocząć rywalizację w trybie ranked multiplayer.

RaceRoom to darmowa platforma simracingowa na PC, oferująca kilka aut i torów w podstawowej wersji. Pełne doświadczenie wymaga zakupu dodatkowej zawartości w formie płatnych DLC. Popularność gry wyraźnie wzrosła po niedawnym uruchomieniu trybu ranked multiplayer, a liczba graczy osiągnęła najwyższy wynik od marca 2020 roku. Teraz jest idealna okazja, żeby dołączyć do zabawy.

RaceRoom
RaceRoom

RaceRoom z gigantyczną promocją

Z tej okazji twórcy RaceRoom przygotowali zestaw Online Racing Pack, który zawiera aż 12 samochodów i 27 torów, dostępnych teraz w jednej paczce za 30 euro, co stanowi 92% zniżki względem cen pojedynczych dodatków. Nowy pakiet ma ułatwić start w rozgrywkach rankingowych i zapewnić szeroką gamę możliwości, od historycznych samochodów turystycznych po nowoczesne GT3 i Formułę 4. W zestawie znalazły się m.in. Opel Calibra V6 DTM z 1995 roku, Volvo S40 Super Touring, Mazda MX-5 Cup czy najnowsze generacje Porsche 911 GT3 Cup (992). Wśród 27 torów znalazły się zarówno klasyki, jak Nurburgring Nordschleife, Daytona, Mount Panorama (Bathurst), Zandvoort i Interlagos, jak i mniej oczywiste, ale uwielbiane przez społeczność lokalizacje Salzburgring, Mid-Ohio czy Dubai Autodrome.

Nowy pakiet jest już dostępny w oficjalnym sklepie RaceRoom i stanowi jedną z najbardziej opłacalnych ofert w historii gry.

GramTV przedstawia:

Tak prezentuje się pełna zawartość RaceRoom Online Racing Pack:

Samochody:

  • Audi TT Cup 2015
  • Audi TT Cup 2016
  • BMW M2 CS Racing 2021
  • BMW M4 GT3
  • BMW M4 GT3 DTM 2023
  • BMW M4 GT3 DTM 2024
  • Formula RaceRoom 3
  • Hyundai Elantra TCR 2022
  • Hyundai Elantra TCR 2021
  • Mazda MX-5 Cup 2019 ND2
  • McLaren 570S GT4
  • NSU TTS
  • Opel Calibra V6 DTM 1995
  • Porsche 911 GT3 Cup (992) (Carrera Cup Deutschland 2023)
  • Porsche 911 GT3 Cup (992) (Carrera Cup North America 2024)
  • Porsche 911 GT3 Cup (992) Endurance
  • Tatuus F4
  • Volvo S40 Super Touring

Tory:

  • Bathurst Circuit (Mount Panorama)
  • Circuit Zandvoort
  • Circuit Zolder
  • DEKRA Lausitzring
  • Daytona International Speedway
  • Dubai Autodrome
  • Hockenheimring
  • Hungaroring
  • Imola
  • Indianapolis Motor Speedway
  • Interlagos
  • Macau
  • Mid Ohio
  • Monza Circuit
  • Motorland Aragon
  • Motorsport Arena Oschersleben
  • Norisring
  • Nurburgring Grand Prix
  • Nurburgring Nordschleife
  • Red Bull Ring
  • Road America
  • Sachsenring
  • Salzburgring
  • Silverstone Circuit
  • Suzuka Circuit
  • Watkins Glen International
  • Weathertech Raceway Laguna Seca
Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

