RaceRoom wprowadza Online Racing Pack. 12 samochodów i 27 torów w mega promocyjnej cenie

RaceRoom to darmowa platforma simracingowa na PC, oferująca kilka aut i torów w podstawowej wersji. Pełne doświadczenie wymaga zakupu dodatkowej zawartości w formie płatnych DLC. Popularność gry wyraźnie wzrosła po niedawnym uruchomieniu trybu ranked multiplayer, a liczba graczy osiągnęła najwyższy wynik od marca 2020 roku. Teraz jest idealna okazja, żeby dołączyć do zabawy.

RaceRoom z gigantyczną promocją

Z tej okazji twórcy RaceRoom przygotowali zestaw Online Racing Pack, który zawiera aż 12 samochodów i 27 torów, dostępnych teraz w jednej paczce za 30 euro, co stanowi 92% zniżki względem cen pojedynczych dodatków. Nowy pakiet ma ułatwić start w rozgrywkach rankingowych i zapewnić szeroką gamę możliwości, od historycznych samochodów turystycznych po nowoczesne GT3 i Formułę 4. W zestawie znalazły się m.in. Opel Calibra V6 DTM z 1995 roku, Volvo S40 Super Touring, Mazda MX-5 Cup czy najnowsze generacje Porsche 911 GT3 Cup (992). Wśród 27 torów znalazły się zarówno klasyki, jak Nurburgring Nordschleife, Daytona, Mount Panorama (Bathurst), Zandvoort i Interlagos, jak i mniej oczywiste, ale uwielbiane przez społeczność lokalizacje Salzburgring, Mid-Ohio czy Dubai Autodrome.