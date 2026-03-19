RaceRoom traci licencję Ferrari. Kultowe auta znikają ze sklepu

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2026/03/19 14:30
Twórcy symulatora wyścigowego RaceRoom Racing Experience potwierdzili, że ich umowa licencyjna z Ferrari dobiegła końca.

Koniec umowy licencyjnej z Ferrari oznacza, że samochody włoskiego producenta nie są już dostępne do zakupu w oficjalnym sklepie gry. Oficjalna informacja pojawiła się jednak dopiero po tym, jak czujni gracze zauważyli brak aut Ferrari w sklepie RaceRoom. Spekulacje szybko się potwierdziły, ponieważ już podczas ósmego odcinka programu Grid Talk przedstawiciele studia KW Studios oficjalnie ogłosili wygaśnięcie licencji.

Ferrari – RaceRoom
Dyrektor ds. strategii i sprzedaży, Christian Wacker-Baur, powiedział:

Ferrari zniknęło, nie ma go już w sklepie. Licencja wygasła, staramy się ją odnowić, ale nie mogę obiecać, że się uda.

Dla graczy jest jednak dobra wiadomość. Wszystkie wcześniej zakupione samochody Ferrari pozostaną dostępne w ich garażu. Oznacza to, że użytkownicy, którzy zdążyli nabyć te pojazdy przed wygaśnięciem umowy, nadal mogą z nich korzystać bez żadnych ograniczeń.

Współpraca RaceRoom z Ferrari rozpoczęła się w 2022 roku. W jej ramach do gry trafiły między innymi modele Ferrari 488 GT3 Evo i Ferrari 296 GT3. Pierwszy z modeli zadebiutował jako część pakietu DTM 2021 Car Pack, a kolejne pojazdy pojawiały się w późniejszych aktualizacjach.

Studio KW Studios nie wyklucza ponownego nawiązania współpracy z Ferrari w przyszłości, choć na ten moment nie ma na to żadnych gwarancji. Jednocześnie twórcy zapowiadają dalszy rozwój gry. W planach jest dodanie nowych samochodów GT3, w tym Lamborghini Temerario oraz nowy Ford Mustang GT3. Informacja o utracie licencji zbiegła się z zapowiedzią aktualizacji Q1 2026, która wprowadzi trzy nowe samochody, trzy nowe tory, ulepszoną kompatybilność kierownic oraz zmiany w interfejsie HUD.

Źródło:https://traxion.gg/raceroom-confirms-loss-of-ferrari-licence/

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

