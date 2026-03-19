RaceRoom traci licencję Ferrari. Kultowe auta znikają ze sklepu

Koniec umowy licencyjnej z Ferrari oznacza, że samochody włoskiego producenta nie są już dostępne do zakupu w oficjalnym sklepie gry. Oficjalna informacja pojawiła się jednak dopiero po tym, jak czujni gracze zauważyli brak aut Ferrari w sklepie RaceRoom. Spekulacje szybko się potwierdziły, ponieważ już podczas ósmego odcinka programu Grid Talk przedstawiciele studia KW Studios oficjalnie ogłosili wygaśnięcie licencji.

Dla graczy jest jednak dobra wiadomość. Wszystkie wcześniej zakupione samochody Ferrari pozostaną dostępne w ich garażu. Oznacza to, że użytkownicy, którzy zdążyli nabyć te pojazdy przed wygaśnięciem umowy, nadal mogą z nich korzystać bez żadnych ograniczeń.

Ferrari zniknęło, nie ma go już w sklepie. Licencja wygasła, staramy się ją odnowić, ale nie mogę obiecać, że się uda.

Współpraca RaceRoom z Ferrari rozpoczęła się w 2022 roku. W jej ramach do gry trafiły między innymi modele Ferrari 488 GT3 Evo i Ferrari 296 GT3. Pierwszy z modeli zadebiutował jako część pakietu DTM 2021 Car Pack, a kolejne pojazdy pojawiały się w późniejszych aktualizacjach.

Studio KW Studios nie wyklucza ponownego nawiązania współpracy z Ferrari w przyszłości, choć na ten moment nie ma na to żadnych gwarancji. Jednocześnie twórcy zapowiadają dalszy rozwój gry. W planach jest dodanie nowych samochodów GT3, w tym Lamborghini Temerario oraz nowy Ford Mustang GT3. Informacja o utracie licencji zbiegła się z zapowiedzią aktualizacji Q1 2026, która wprowadzi trzy nowe samochody, trzy nowe tory, ulepszoną kompatybilność kierownic oraz zmiany w interfejsie HUD.