RaceRoom Racing Experiance potwierdza trzy nowe Hypercary w nadchodzącej aktualizacji

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2025/09/16 21:30
RaceRoom Racing Experiance wkrótce udostępni graczom kolejną aktualizację, a w niej znajdą się trzy samochody klasy Hypercar.

RaceRoom Racing Experience szykuje wielką gratkę dla fanów prototypów superszybkich samochodów. Już 24 września do gry trafią trzy nowe samochody z klasy LMDh Hypercar.

Raceroom Racing Experiance
Raceroom Racing Experiance

Do Race Room Experiance trafią trzy szybkie Hypercary

Zgodnie z informacjami podanymi przez KW Studios, już za kilka dni do gry trafią trzy następujące Hypercary:

  • BMW M Hybrid V8
  • Lamborghini SC63
  • Porsche 963

Będzie to pierwsza tak duża premiera prototypów w RaceRoom od czasu dodania Mazdy RT24 P DPi dwa lata temu. Twórcy obiecują niezwykle szczegółowe odwzorowanie pojazdów, w tym pełną symulację systemu hybrydowego, map silnika spalinowego, migrację hamulców oraz Virtual Energy Management. To elementy, których brakuje nawet w niektórych konkurencyjnych symulatorach, takich jak iRacing.

KW Studios zapowiedziało już, że czwarty Hypercar jest w produkcji, ale trwają także wstępne prace nad piątym. Deweloperzy zapowiedzieli też wprowadzenie Renault Laguna Super Tourer oraz długo wyczekiwanego trybu ranked multiplayer. Aktualizacja z trzema wyżej wymienionymi Hypercarami zadebiutuje już 24 września 2025.

RaceRoom Racing Experience to realistyczny symulator wyścigowy dostępny na PC, stworzony przez KW Studios. Gra działa w modelu free-to-play, co oznacza, że każdy może zacząć ścigać się za darmo, a dodatkowe samochody i tory dokupuje się według własnych potrzeb. Grę wyróżnia realistyczna fizyka jazdy, w tym zaawansowany system ImmersiDrive, który oddaje zachowanie auta, zużycie opon i uszkodzenia. W tym wyścigowym tytule znajdują się licencjonowane pojazdy i tory, między innymi Audi R8 GT, McLaren SLR, tor Zandvoort czy też Bathurst. Gra oferuje tryby single singleplayer, multiplayer, wyzwania czasowe, a także ligi online. Ciekawą opcją jaką wprowadziło studio jest także możliwość dołączenia do klubów producentów samochodów, gdzie można śledzić swoje wyniki i rywalizować z graczami innych klubów.

Źródło:https://traxion.gg/raceroom-confirms-bmw-porsche-and-lamborghini-hypercars-for-next-update

Tagi:

News
PC
free-to-play
wyścigi
symulator
samochody
Symulatory
Wyścigowe
nowa zawartość
Simracing
symulator samochodowy
samochodówki
aktualizacja gry
wyścigi samochodowe
RaceRoom
RaceRoom Racing Experiance
KW Studios
Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

