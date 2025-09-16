RaceRoom Racing Experiance potwierdza trzy nowe Hypercary w nadchodzącej aktualizacji

Będzie to pierwsza tak duża premiera prototypów w RaceRoom od czasu dodania Mazdy RT24 P DPi dwa lata temu. Twórcy obiecują niezwykle szczegółowe odwzorowanie pojazdów, w tym pełną symulację systemu hybrydowego, map silnika spalinowego, migrację hamulców oraz Virtual Energy Management. To elementy, których brakuje nawet w niektórych konkurencyjnych symulatorach, takich jak iRacing.

KW Studios zapowiedziało już, że czwarty Hypercar jest w produkcji, ale trwają także wstępne prace nad piątym. Deweloperzy zapowiedzieli też wprowadzenie Renault Laguna Super Tourer oraz długo wyczekiwanego trybu ranked multiplayer. Aktualizacja z trzema wyżej wymienionymi Hypercarami zadebiutuje już 24 września 2025.

RaceRoom Racing Experience to realistyczny symulator wyścigowy dostępny na PC, stworzony przez KW Studios. Gra działa w modelu free-to-play, co oznacza, że każdy może zacząć ścigać się za darmo, a dodatkowe samochody i tory dokupuje się według własnych potrzeb. Grę wyróżnia realistyczna fizyka jazdy, w tym zaawansowany system ImmersiDrive, który oddaje zachowanie auta, zużycie opon i uszkodzenia. W tym wyścigowym tytule znajdują się licencjonowane pojazdy i tory, między innymi Audi R8 GT, McLaren SLR, tor Zandvoort czy też Bathurst. Gra oferuje tryby single singleplayer, multiplayer, wyzwania czasowe, a także ligi online. Ciekawą opcją jaką wprowadziło studio jest także możliwość dołączenia do klubów producentów samochodów, gdzie można śledzić swoje wyniki i rywalizować z graczami innych klubów.