RaceRoom bije rekordy aktywności graczy po aktualizacji trybu ranked. Twórcy cieszą się z podjętej decyzji

RaceRoom przeżywa renesans po najnowszej aktualizacji.
Symulator wyścigowy RaceRoom Racing Experience notuje najwyższe wyniki aktywności od czasów pandemii. Według deweloperów to efekt wprowadzenia nowego systemu rozgrywek rankingowych oraz odświeżenia trybu wieloosobowego, które zadebiutowały pod koniec września.
Gracze rzucili się na RaceRoom
Jak wynika z danych Steam Charts, w październiku RaceRoom osiągnął najwyższą liczbę jednocześnie aktywnych graczy od 2020 roku, zbliżając się do rekordu z czasów pandemii. Trend wzrostowy utrzymywał się przez cały miesiąc, co twórcy uznają za potwierdzenie słuszności obranej strategii rozwoju. Christian Baur, dyrektor do spraw strategii i sprzedaży RaceRoom, powiedział w rozmowie z serwisem Traxion:
Szczerze mówiąc, jesteśmy bardzo zadowoleni, bo to był nasz największy problem. Wcześniej tryb rankingowy nie działał dobrze, gracze narzekali, że nie mogą znaleźć przeciwników. Dlatego przebudowa systemu była dla nas kluczowym krokiem. Teraz liczby pokazują, że mieliśmy rację. Liczba kierowców jest taka sama jak w czasie pandemii, a nawet większa. To czysty rekord i dowód, że nasza decyzja była właściwa.
Aktualizacja z końca września wprowadziła całkowicie przeprojektowany interfejs multiplayera, z nowym systemem rankingowym i codziennymi wyścigami. Zmiany pomogły też wypromować bogaty zestaw samochodów i torów dostępnych na platformie, takich jak klasyczne auta DTM, samochody Super Touring, MX-5 czy nowoczesne prototypy LMDh. Wiele z nich nie występuje w grach konkurencji.
Mimo dobrych wyników twórcy nie zamierzają zwalniać tempa. RaceRoom działa w niezwykle konkurencyjnym segmencie symulatorów wyścigowych, gdzie pojawiają się kolejne tytuły i aktualizacje. Jak podkreśla Baur, ekipa jest bardziej zmotywowana niż kiedykolwiek, by wykorzystać obecne momentum:
Kiedy pojawiły się drobne problemy po premierze nowego multiplayera, natychmiast je naprawialiśmy. Na targach SimRacing Expo fani przychodzili do naszego stoiska, żeby podziękować, mówili: “Wreszcie mogę ścigać się, kiedy chcę”. To oczywiście powód do świętowania, ale dla nas to dopiero początek. Widząc efekty ulepszeń, wiemy, że warto iść dalej. Teraz wszyscy pytają: “Co dalej?”, a my odpowiadamy: “czas przyspieszyć.”
Podczas tegorocznego SimRacing Expo w Dortmundzie stoisko RaceRoom cieszyło się dużą popularnością. Obecne było prawdziwe Porsche 911 GT3 oraz symulatory ruchu TrackTime, na których odwiedzający mogli rywalizować z czasami uzyskanymi przez kierowcę Tima Heinemanna.
