Quentin Tarantino w końcu zabrał głos na temat śmierci swego wieloletniego aktora. "To dotyka mnie mocniej"

Wiele osób ogłaszało jego śmierć, a ja nie korzystam z mediów społecznościowych, i to jest po prostu super… Nie jestem typem, który publicznie wyraża smutek, ale strata Michaela naprawdę, naprawdę mnie boli. A jestem jedną z tych osób, które podchodzą do śmierci ze stoickim spokojem… To dotyka mnie mocniej, niż jestem przyzwyczajony – powiedział reżyser.