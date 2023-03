Quentin Tarantino ujawnił szczegóły swojego ostatniego filmu. O czym będzie opowiadać?

Quentin Tarantino jest gotowy na nakręcenie swojego ostatniego, dziesiątego filmu. Twórca Pulp Fiction i Bękartów wojny pracuje obecnie nad The Movie Critic, do którego zdjęcia mają rozpocząć się tej jesieni.

The Movie Critic – ostatni film Quentina Tarantino

The Movie Critic to roboczy tytuł najnowszej produkcji popularnego reżysera, który tym razem zabierze nas do późnych lat 70. w Los Angeles, a w centrum opowieści będzie stać kobieca bohaterka. The Hollywood Reporter spekuluje, że Tarantino może nakręcić film o Paulinie Kael, jednej z najbardziej wpływowych krytyczek filmowych w historii. Pod koniec lat 70. Kael pracowała jako konsultantka Paramount Pictures, które to studio przyjęło ją na polecenie aktora Warrena Beatty’ego.