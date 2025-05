Queens of the Stone Age zapowiadają film koncertowy i album „Alive in the Catacombs”. Katakumby oficjalnie stały się miejscem rozrywki

Zespół Queens of the Stone Age ogłosił wydanie wyjątkowego koncertu zarejestrowanego w katakumbach Paryża w postaci filmu koncertowego. Przy okazji wydadzą także nowy album.

Jesteśmy odarci z nadmiaru, bo to miejsce też takie jest. To sprawia, że muzyka również staje się odarta z nadmiaru, a słowa – jeszcze bardziej szczere. Próba zagrania tam „na pełnej mocy” byłaby niedorzeczna. Wszystkie decyzje podjęło to miejsce. Ono dyktuje warunki. Gdy tam jesteś, po prostu robisz to, co ci każe.

Katakumby Paryża to żyzna gleba dla wyobraźni. Ważne jest dla nas, by artyści interpretowali to miejsce w sposób wrażliwy. Zejście pod ziemię i konfrontacja z refleksją nad śmiercią mogą być głęboko intensywnym doświadczeniem. Josh zdaje się w pełni odczuwać potencjał tego miejsca ciałem i duszą. Nagrania doskonale współbrzmią z jego tajemnicą, historią i introspekcją – co szczególnie wybrzmiewa w subtelnym wykorzystaniu ciszy w katakumbach.

„Queens of the Stone Age: Alive in the Catacombs” będzie dostępne do wypożyczenia lub zakupu za pośrednictwem oficjalnej strony zespołu. W najbliższych tygodniach zapowiedziana zostanie także wersja audio.

Warto dodać, że to nie pierwszy podziemny koncert Queens of the Stone Age. W listopadzie 2007 roku grupa zagrała w niemieckiej kopalni soli Erlebnisbergwerk Sondershausen, 700 metrów pod ziemią. Choć występ planowano początkowo jako oficjalne wydanie, do dziś nie został on udostępniony. Fani spekulują, że przyczyną była rozłąka zespołu z wytwórnią Interscope Records.