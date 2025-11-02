Queen świętuje 50-lecie "Bohemian Rhapsody” w nowej serii The Greatest

31 października 1975 roku ukazało się “Bohemian Rhapsody”, kultowe dzieło zespołu Queen, które na zawsze odmieniło historię muzyki rockowej.
Utwór uznawany dziś za jeden z największych przebojów wszech czasów, zachwycił świat swoją innowacyjnością, złożoną strukturą i odważnym podejściem do formy piosenki. Dla członków zespołu nie był jednak zaskoczeniem, Freddie Mercury już wtedy słynął z artystycznych wizji, które wymagały pełnego zaangażowania całej grupy. Z okazji 50 rocznicy wydania “Bohemian Rhapsody”, Queen prezentuje nową odsłonę serii dokumentalnej “Queen: The Greatest”, w której Brian May i Roger Taylor wracają do wspomnień o tworzeniu utworu i o piosenkach, które torowały mu drogę.
50 lat “Bohemian Rhapsody”
W pierwszym odcinku nowego cyklu muzycy zdradzają kulisy powstawania “Bohemian Rhapsody”. Brian May wspomina:
Nigdy nie wiedziałeś, skąd Freddie to wszystko bierze. Wchodził do studia i mówił: “tu będzie taki fragment, potem operowy, a na końcu jeszcze coś innego”. I mieliśmy dwa wyjścia, albo stwierdzić, że tego nie czujemy, albo rzucić się w wir pracy. I wtedy cała maszyna Quenn ruszała pełną parą.
Dla zespołu utwór nie był więc niespodzianką, lecz naturalnym etapem ewolucji ich brzmienia. May i Taylor wskazują, że początki tej drogi sięgają pierwszego albumu Queen, a konkretnie kompozycji “My Fairy King”, fortepianowego, złożonego utworu z tekstem pełnym fantastycznych obrazów. Roger Taylor dodał:
To była część muzycznej podróży Freddiego. Już wtedy eksperymentowaliśmy. “My Fairy King” był trudny, pełen zmian nastroju, z wymagającymi partiami wokalnymi i elementami baśniowymi, zapowiedź tego, co miało nadejść.
Taylor przypomina również monumentalny utwór “March of the Black Queen” z albumu Queen II:
To bardzo długi, skomplikowany kawałek, z wieloma sekcjami i ogromną ilością wokali. W pewnym sensie był nawet bardziej złożony niż “Bohemian Rhapsody”. Miał w sobie wszystkie składniki późniejszego arcydzieła.
Jak podsumowuje May:
To właśnie Freddie i to właśnie Quenn: rozwijaliśmy się stopniowo, z utworu na utwór.
Nowa seria “Queen: The Greatest” będzie ukazywać się co tydzień w listopadzie, przypominając kluczowe momenty kariery zespołu i proces twórczy stojący za jego największymi hitami. Z okazji jubileuszu, “Bohemian Rhapsody” zostało również ponownie wydane 31 października w kilku wyjątkowych formatach kolekcjonerskich: niebieski winyl 7" i 12", 12" picture disc oraz niebieska kaseta magnetofonowa. Po 50 latach od premiery, “Bohemian Rhapsody” wciąż pozostaje symbolem muzycznej odwagi, artystycznej wolności i geniuszu, który na zawsze ukształtował brzmienie rocka.
