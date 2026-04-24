Zaloguj się lub Zarejestruj

Golf With Your Friends 2 już tej jesieni. Więcej chaosu, więcej graczy, więcej kłótni

Maciej Petryszyn
2026/04/24 07:00
Pora na trochę rozrywki dla wyższych sfer. Zapraszamy na partyjkę golfa.

Wszystko będzie lepsze, ładniejsze i większe. Innymi słowy – sequel.

Golf With Your Friends 2
Partyjka golfa po raz drugi

Bo zapowiedziane podczas ID@Xbox Showcase 2026 Golf With Your Friends 2 zaiste jest sequelem. Pierwsza odsłona, stworzona jeszcze przez Blacklight Interactive, wydana została jeszcze w 2020 roku. Teraz zaś za grę odpowiedzialne będzie Radical Forge, czyli twórcy Overcooked. Sama produkcja, która ukaże się jesienią tego roku, pozwoli na zabawę w nawet 12 osób. Dla tych, którym normalna gra się nudzi, przeznaczono tryb chaosu ze zmiksowanymi polami golfowymi lub odświeżony edytor poziomów.

Golf With Your Friends powraca niczym piłeczka na tee.

Jeśli podobała ci się pierwsza gra, to łap kij w dłoń, bo czekają na ciebie kolejne dołki. Nowe pola golfowe, nowy chaos i tyle niedorzecznych momentów, że zaczniesz kwestionować dobór swoich przyjaciół (ale w możliwie najlepszy sposób).

Jeszcze nie zdarzyło ci się zagrać w Golf With Your Friends? Mój przyjacielu. Gdzieś ty się uchował? W jakimś bunkrze? Gitara gra – już niedługo możesz dołączyć do całej reszty. Bardzo niedługo.

  • Dwunastu. Graczy. Dwunastu.

Więcej zarwanych nocy. Więcej kłótni. Więcej momentów, w których ktoś czystym przypadkiem zalicza asa i nie przestaje o tym gadać przez resztę rundy. Bez względu na to, czy grasz lokalnie czy też międzyplatformowo, wszyscy są mile widziani.

  • Nowy tryb chaosu, w którym pole golfowe oddaje zawodnikom!

Przedrzyj się przez zremiksowane pola golfowe, gdzie zawodnicy, którzy potrafią dostosować się w locie i wykorzystać chaos, wychodzą na prowadzenie. Żadne dwie rozgrywki nie są takie same w tym zupełnie nowym doświadczeniu.

  • Zbuduj pole golfowe rodem ze swoich (albo czyichś) koszmarów

Odświeżony edytor poziomów (kreator pól golfowych) jest już dostępny na wszystkich platformach! Zapewnia więcej narzędzi, więcej możliwości i więcej mocy. Dzięki temu stworzysz pola golfowe, którym twoi przyjaciele albo przyklasną, albo nigdy ci za nie nie wybaczą. Zbuduj je, podziel się nimi i nie bierz absolutnie żadnej odpowiedzialności za to, co będzie dalej.

Golf With Your Friends 2. Więcej modyfikacji, więcej rozróby, więcej powodów do kwestionowania własnych wyborów życiowych.

Dodaj do listy życzeń już teraz. Jesień jest bliżej, niż sądzisz.

GramTV przedstawia:

Tagi:

News
Team17
ID@Xbox
Golf With Your Friends
ID@Xbox Showcase
ID@Xbox Showcase 2026
Radical Forge
Golf With Your Friends 2
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112