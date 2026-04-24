Lofsong wygląda jak Limbo w nuklearnej zimie. To jedna z perełek pokazu Xboxa

Maciej Petryszyn
2026/04/24 08:00
Takie projekty lubimy. Jest minimalistycznie i ciekawie, ale jednocześnie bardzo tajemniczo.

Oto jedna z perełek ID@Xbox Showcase 2026. Jeżeli pamiętacie Limbo, to i ten projekt powinien was zainteresować.

Lofsöng
Stylistyka Limbo w czasach nuklearnej zimy

Lofsöng to debiutancki projekt Unrelated Studio. Tytuł ten przenosi nas do czasów, gdy Ziemia jest martwa. To znaczy, sama planeta istnieje, ale życie na niej już niekoniecznie. Jest tylko bezbarwne morze pyłu, dopełniające nuklearnej zimy, która spowiła niebo. Tymczasem postać, której poczynaniami sterujemy, przypomina dziecko. Skąd się tam wzięło? Dlaczego nikogo nie ma? I kim jest? Tak wiele pytań, a kolejne dotyczy przecież towarzyszącego nam zmiennokształtnego stwora z origami. Wygląda to mocno intrygująco, ale na odpowiedź na pytania jeszcze poczekamy. Na razie data premiery Lofsöng nie została ogłoszona.

JAK MOŻEMY KOMUNIKOWAĆ SIĘ Z PRZYSZŁOŚCIĄ?
Gdzieś wewnątrz kamienia i dźwięku czeka na usłyszenie ukryty język.

LOFSÖNG to oparta na warstwie artystycznej przygodowa gra eksploracyjna z zagadkami, osadzona w rozległych, brutalistycznych krajobrazach ukształtowanych przez głęboki czas. Wcielasz się w postać przypominającą dziecko, ubraną w dziwne, nieporęczne nakrycie głowy, której towarzyszy zmiennokształtny towarzysz origami. Brak dialogów. Brak mapy. Tylko świat i to, co wciąż pamięta.

NIEMY ŚWIAT, KTÓRY PRZEMAWIA
Ziemia od dawna jest martwą planetą. To, co pozostało, to szara pustynia pyłu i popiołu – Strefa Wykluczenia ciągnąca się kilometrami w wiecznej nuklearnej zimie. Im głębiej podróżujesz w stronę epicentrum, tym bardziej zapadasz się w kosmiczną niewiadomą.

Wsłuchaj się w to, co wibruje, co odbija się echem, co przetrwało.

W NIEZNANE
Twój towarzysz zmienia kształt, aby nieść cię przez Morze Pyłu, podążając za siłami natury. Latawiec, lotnia, żaglówka. Nowe formy odblokowują się wraz z otwieraniem się świata. Gra nagradza twoją uwagę.

TO MIEJSCE JEST WIADOMOŚCIĄ
Każdy monument w LOFSÖNG został zbudowany po to, by go odczytać. Geometria i dźwięk współpracują ze sobą, aby ujawnić to, czego słowa nigdy nie zdołały. Graj na rzeźbach. Odblokowuj mechanizmy. Słuchaj tego, co pamięta kamień.

JEST COŚ WIĘCEJ NIŻ TO, CO WIDZISZ LUB SŁYSZYSZ
Pod powierzchnią kryje się druga warstwa tajemnic. Sekrety zakodowane w kamieniu, w dźwięku, w świecie poza ekranem. Gra nie kończy się wraz z pojawieniem się napisów końcowych.

CECHY GRY

  • Interakcja poprzez dźwięk: obiekty reagują, odblokowują sekrety i ujawniają wspomnienia świata.
  • Zmiennokształtny towarzysz: prowadzi cię przez Morze Pyłu i rozszerza twoje zdolności akustyczne.
  • Opowieść bez słów: historia odkrywana poprzez dźwięk, kamień i architekturę.
  • Progresja oparta całkowicie na odkryciach i rozpoznaniu.
  • Otwarta eksploracja: monumentalne, brutalistyczne krajobrazy z ukrytymi obszarami do odkrycia.
  • Warstwy tajemnic: niechronologiczne wskazówki, które nagradzają ciekawość i uważność.
  • Zostawiaj ślady dźwiękowe: umieszczaj własne echa w świecie i składaj narrację w całość we własnym tempie.

Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

