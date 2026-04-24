Lofsong wygląda jak Limbo w nuklearnej zimie. To jedna z perełek pokazu Xboxa

JAK MOŻEMY KOMUNIKOWAĆ SIĘ Z PRZYSZŁOŚCIĄ?

Gdzieś wewnątrz kamienia i dźwięku czeka na usłyszenie ukryty język.

LOFSÖNG to oparta na warstwie artystycznej przygodowa gra eksploracyjna z zagadkami, osadzona w rozległych, brutalistycznych krajobrazach ukształtowanych przez głęboki czas. Wcielasz się w postać przypominającą dziecko, ubraną w dziwne, nieporęczne nakrycie głowy, której towarzyszy zmiennokształtny towarzysz origami. Brak dialogów. Brak mapy. Tylko świat i to, co wciąż pamięta.

NIEMY ŚWIAT, KTÓRY PRZEMAWIA

Ziemia od dawna jest martwą planetą. To, co pozostało, to szara pustynia pyłu i popiołu – Strefa Wykluczenia ciągnąca się kilometrami w wiecznej nuklearnej zimie. Im głębiej podróżujesz w stronę epicentrum, tym bardziej zapadasz się w kosmiczną niewiadomą.

Wsłuchaj się w to, co wibruje, co odbija się echem, co przetrwało.

W NIEZNANE

Twój towarzysz zmienia kształt, aby nieść cię przez Morze Pyłu, podążając za siłami natury. Latawiec, lotnia, żaglówka. Nowe formy odblokowują się wraz z otwieraniem się świata. Gra nagradza twoją uwagę.

TO MIEJSCE JEST WIADOMOŚCIĄ

Każdy monument w LOFSÖNG został zbudowany po to, by go odczytać. Geometria i dźwięk współpracują ze sobą, aby ujawnić to, czego słowa nigdy nie zdołały. Graj na rzeźbach. Odblokowuj mechanizmy. Słuchaj tego, co pamięta kamień.

JEST COŚ WIĘCEJ NIŻ TO, CO WIDZISZ LUB SŁYSZYSZ

Pod powierzchnią kryje się druga warstwa tajemnic. Sekrety zakodowane w kamieniu, w dźwięku, w świecie poza ekranem. Gra nie kończy się wraz z pojawieniem się napisów końcowych.

CECHY GRY