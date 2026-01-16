Zaloguj się lub Zarejestruj

Pudełkowe wydanie Syberia Remastered na PS5 w promocji

Patrycja Pietrowska
2026/01/16 19:30
Przygody Kate Walker w niższej cenie.

W sklepie Media Expert pojawiła się dobra okazja dla graczy. Syberia Remastered w pudełkowym wydaniu przeznaczonym na PS5 została bowiem przeceniona, a zainteresowani mogą zaoszczędzić około 30 zł względem pierwotnej ceny. To świetny moment, by nadrobić zaległości z przygodami Kate Walker.

Syberia Remastered
Syberia Remastered

Syberia Remastered w pudełkowym wydaniu na PS5 w promocyjnej cenie

Jak wspomnieliśmy powyżej, sklep Media Expert przygotował atrakcyjną ofertę dla graczy. Wszyscy zainteresowani przygodami Kate Walker w odświeżonym wydaniu mogą zaoszczędzić na grze Syberia Remastered przeznaczonej na PS5. Mowa o pudełkowym wydaniu gry.

Zanurz się ponownie w czarującym świecie Benoîta Sokala w zupełnie odnowionej wersji Syberii.

Ponad 20 lat po oryginalnej premierze Syberia odradza się w całkowicie odnowionej wersji. Odkryj ponownie jej kultowe lokacje i niezapomniane postacie dzięki oszałamiającej metamorfozie wizualnej, przeprojektowanej rozgrywce i tej samej wciągającej fabule, która uczyniła ten tytuł klasykiem.

Błyskotliwa nowojorska prawniczka Kate Walker zostaje wysłana do odległej wioski w Alpach Francuskich, aby sfinalizować sprzedaż starej fabryki automatów. Proste z pozoru zadanie wkrótce przeradza się w niezwykłą podróż przez Europę Wschodnią i pokryte śniegiem krajobrazy.

W towarzystwie Oscara, wiernego i jedynego w swoim rodzaju automatu, Kate odkrywa tajemnicze i zapomniane miejsca pełne ekscentrycznych postaci. Podąża śladami Hansa Voralberga – genialnego wynalazcy realizującego pozornie niemożliwe marzenie: odnalezienia ostatnich żyjących mamutów na mitycznej wyspie Syberia.

Nieoczekiwana, ekscytująca i głęboko emocjonalna podróż wywróci świat Kate do góry nogami.

Tagi:

promocja
oferta
promocje
pudełka
PlayStation 5
wydanie fizyczne
okazja
wydanie pudełkowe
Syberia Remastered
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

