Pudełkowe wydanie Syberia Remastered na PS5 w promocji

W sklepie Media Expert pojawiła się dobra okazja dla graczy. Syberia Remastered w pudełkowym wydaniu przeznaczonym na PS5 została bowiem przeceniona, a zainteresowani mogą zaoszczędzić około 30 zł względem pierwotnej ceny. To świetny moment, by nadrobić zaległości z przygodami Kate Walker.

Syberia Remastered w pudełkowym wydaniu na PS5 w promocyjnej cenie

Jak wspomnieliśmy powyżej, sklep Media Expert przygotował atrakcyjną ofertę dla graczy. Wszyscy zainteresowani przygodami Kate Walker w odświeżonym wydaniu mogą zaoszczędzić na grze Syberia Remastered przeznaczonej na PS5. Mowa o pudełkowym wydaniu gry.

Syberia Remastered (PS5) – 138,82 zł (zamiast 169 zł)