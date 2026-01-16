Pudełkowe wydanie Syberia Remastered na PS5 w promocji

W sklepie Media Expert pojawiła się dobra okazja dla graczy. Syberia Remastered w pudełkowym wydaniu przeznaczonym na PS5 została bowiem przeceniona, a zainteresowani mogą zaoszczędzić około 30 zł względem pierwotnej ceny. To świetny moment, by nadrobić zaległości z przygodami Kate Walker.
Syberia Remastered w pudełkowym wydaniu na PS5 w promocyjnej cenie
- Syberia Remastered (PS5) – 138,82 zł (zamiast 169 zł)
Zanurz się ponownie w czarującym świecie Benoîta Sokala w zupełnie odnowionej wersji Syberii.
Ponad 20 lat po oryginalnej premierze Syberia odradza się w całkowicie odnowionej wersji. Odkryj ponownie jej kultowe lokacje i niezapomniane postacie dzięki oszałamiającej metamorfozie wizualnej, przeprojektowanej rozgrywce i tej samej wciągającej fabule, która uczyniła ten tytuł klasykiem.
Błyskotliwa nowojorska prawniczka Kate Walker zostaje wysłana do odległej wioski w Alpach Francuskich, aby sfinalizować sprzedaż starej fabryki automatów. Proste z pozoru zadanie wkrótce przeradza się w niezwykłą podróż przez Europę Wschodnią i pokryte śniegiem krajobrazy.
W towarzystwie Oscara, wiernego i jedynego w swoim rodzaju automatu, Kate odkrywa tajemnicze i zapomniane miejsca pełne ekscentrycznych postaci. Podąża śladami Hansa Voralberga – genialnego wynalazcy realizującego pozornie niemożliwe marzenie: odnalezienia ostatnich żyjących mamutów na mitycznej wyspie Syberia.
Nieoczekiwana, ekscytująca i głęboko emocjonalna podróż wywróci świat Kate do góry nogami.
