Pudełkowe wydanie Kirby Air Riders na Nintendo Switch 2 taniej aż o 86 zł

Pojawiła się świetna okazja dla miłośników gier na Nintendo Switch 2. Pudełkowe wydanie Kirby Air Riders jest bowiem dostępne w promocyjnej cenie w sklepie Media Markt. Teraz możemy zaoszczędzić aż 86 zł.
Kirby Air Riders na Nintendo Switch 2 w promocji. Pudełkowe wydanie taniej w Media Markt
Posiadacze Nintendo Switch 2 mogą zwrócić uwagę na aktualną promocję w Media Markt. Sklep przecenił bowiem pudełkowe wydanie Kirby Air Riders aż o 86 zł. Teraz za grę zapłacimy 193,99 zł.
- Kirby Air Riders (Nintendo Switch 2) – 193,99 zł (zamiast 279,99 zł)
Uwaga, gotowi, do boju!
Ładuj, przyspieszaj i śmigaj, pokonując rywali w Kirby Air Riders, szybkiej grze akcji z udziałem Kirby'ego i ekipy, dostępnej tylko na Nintendo Switch 2.
Korzyści:
Szybka i dynamiczna rozgrywka
Intuicyjne sterowanie
Różnorodność trybów gry
Nowa generacja grafiki
Jeźdźcy w gotowości!
Wybierz swojego jeźdźca, pojazd i ruszaj do rywalizacji! Zmierz się z przeciwnikami w szalonych bitwach na arenie lub szybkich wyścigach na ziemi i w powietrzu. Użyj przycisku Boost Charge, aby hamować i kontrolować zakręty, gdy Twoja maszyna automatycznie walczy o maksymalną prędkość. Wypełnij swój wskaźnik Boost Charge dryfując za zakrętem i zwolnij go, aby uruchomić wybuchowy skok!
Wybieraj spośród różnych jeźdźców, takich jak Kirby, Meta Knight, King Dedede i Magolor z Kirby's Adventure Wii, oraz pojazdów, Warp Star, Wheelie Bike, Chariot i nie tylko. Każdy model radzi sobie inaczej, a każdy jeździec ma swój własny zestaw statystyk i umiejętności specjalnych. Może także kopiować umiejętności swoich wrogów, aby zyskać przewagę w walce.