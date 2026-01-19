Zaloguj się lub Zarejestruj

Pudełkowe wydanie Kirby Air Riders na Nintendo Switch 2 taniej aż o 86 zł

Patrycja Pietrowska
2026/01/19 10:30
1
0

Gra na Nintendo Switch 2 w dobrej cenie.

Pojawiła się świetna okazja dla miłośników gier na Nintendo Switch 2. Pudełkowe wydanie Kirby Air Riders jest bowiem dostępne w promocyjnej cenie w sklepie Media Markt. Teraz możemy zaoszczędzić aż 86 zł.

Kirby Air Riders
Kirby Air Riders

Kirby Air Riders na Nintendo Switch 2 w promocji. Pudełkowe wydanie taniej w Media Markt

Posiadacze Nintendo Switch 2 mogą zwrócić uwagę na aktualną promocję w Media Markt. Sklep przecenił bowiem pudełkowe wydanie Kirby Air Riders aż o 86 zł. Teraz za grę zapłacimy 193,99 zł.

Uwaga, gotowi, do boju!

Ładuj, przyspieszaj i śmigaj, pokonując rywali w Kirby Air Riders, szybkiej grze akcji z udziałem Kirby'ego i ekipy, dostępnej tylko na Nintendo Switch 2.


Korzyści:

Szybka i dynamiczna rozgrywka
Intuicyjne sterowanie
Różnorodność trybów gry
Nowa generacja grafiki

Jeźdźcy w gotowości!

Wybierz swojego jeźdźca, pojazd i ruszaj do rywalizacji! Zmierz się z przeciwnikami w szalonych bitwach na arenie lub szybkich wyścigach na ziemi i w powietrzu. Użyj przycisku Boost Charge, aby hamować i kontrolować zakręty, gdy Twoja maszyna automatycznie walczy o maksymalną prędkość. Wypełnij swój wskaźnik Boost Charge dryfując za zakrętem i zwolnij go, aby uruchomić wybuchowy skok!


Wybieraj spośród różnych jeźdźców, takich jak Kirby, Meta Knight, King Dedede i Magolor z Kirby's Adventure Wii, oraz pojazdów, Warp Star, Wheelie Bike, Chariot i nie tylko. Każdy model radzi sobie inaczej, a każdy jeździec ma swój własny zestaw statystyk i umiejętności specjalnych. Może także kopiować umiejętności swoich wrogów, aby zyskać przewagę w walce.

Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

Komentarze
1
wolff01
Gramowicz
Dzisiaj 10:55

Spora promka już... premiera była kilka mięsiecy temu. I też cena przegięta - niby to gra od Nintendo, ale cena powinna zaczynać się od 200 zł max a nie 300 :/, więc jest z czego schodzić. W sumie to bardzo niszowy tytuł, ostatnia część tej gry wyszła bodaj 20+ lat temu na Gamecube, mało kto to kojarzy nawet. Możliwe że się słabo sprzedaje i im zalega...

Grałem w demko - gra wydaje sie spoko, choć nie moje klimaty.




