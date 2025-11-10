Pudełkowe wydanie Gran Turismo 7 na PlayStation 5 za 152,79 zł na Allegro

Nieważne, czy jesteś kierowcą wyczynowym, czy niedzielnym, kolekcjonerem, miłośnikiem tuningu, projektantem barw czy fotografem – wśród niezliczonych trybów gry, w tym tak lubianych przez graczy, jak kampania GT, tryb zręcznościowy czy nauka jazdy, znajdziesz coś dla siebie.

Powrót legendarnego trybu symulacji GT oznacza, że możesz kupować, tuningować i ścigać się w kampanii dla jednego gracza w miarę odblokowywania nowych aut i wyzwań. A jeśli lubisz rywalizację, szlifuj swoje umiejętności i graj w trybie GT Sport.

Gran Turismo 7 z niespotykaną dotąd szczegółowością odtwarza wygląd i styl najnowszych supersamochodów oraz uznanych klasyków, oferując ponad 420 modeli dostępnych w Brand Central i salonie używanych samochodów. Sprawdź, jak zachowuje się każde z aut w dynamicznie zmieniających się warunkach pogodowych na ponad 90 torach, w tym klasycznych trasach z historii GT.