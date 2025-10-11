Pudełkowe wydanie Ghostrunner 2 na PlayStation 5 za 61,89 zł na Allegro

Ghostrunner to cyberpunkowy slasher FPP stworzony przez polskie studio One More Level. Teraz pojawiła się dobra okazja na zaopatrzenie się w pudełkową wersję gry na PS5. Na Allegro dostaniemy produkt w atrakcyjnej cenie wynoszącej 61,89 zł.

Ghostrunner 2 na PS5 na Allegro za jedyne 61,89 zł

Ghostrunner 2 (PS5) – 61,89 zł na Allegro