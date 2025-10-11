Zaloguj się lub Zarejestruj

Pudełkowe wydanie Ghostrunner 2 na PlayStation 5 za 61,89 zł na Allegro

Patrycja Pietrowska
2025/10/11 13:00
Dobra okazja na uzupełnienie biblioteki gier na PS5.

Ghostrunner to cyberpunkowy slasher FPP stworzony przez polskie studio One More Level. Teraz pojawiła się dobra okazja na zaopatrzenie się w pudełkową wersję gry na PS5. Na Allegro dostaniemy produkt w atrakcyjnej cenie wynoszącej 61,89 zł.

Ghostrunner 2
Ghostrunner 2

Ghostrunner 2 na PS5 na Allegro za jedyne 61,89 zł

Gracze mają świetną okazję, aby wzbogacić swoją kolekcję o pudełkową wersję Ghostrunner 2 na PS5 w dobrej cenie. Na platformie Allegro produkt dostępny jest za 61,89 zł. To idealny moment, by nadrobić zaległości lub uzupełnić bibliotekę o fizyczne wydanie jednej z najciekawszych polskich produkcji ostatnich lat.

Poleje się krew. Nadchodzi wyczekiwany hardcorowy slasher FPP, rozgrywający się po wydarzeniach z pierwszej odsłony. Przeżyj przygodę w cyberpunkowej post-apokaliptycznej przyszłości, umiejscowionej rok po upadku Kluczniczki – tyranki rządzącej Wieżą Dharma, ostatnią ostoją ludzkości. Jack wraca, by zmierzyć się z brutalnym kultem SI, który powstał na zewnątrz Wieży Dharma, i zadecydować o losie ludzkości.

Niesamowita mechanika walki kataną, eksploracja świata Zewnętrznego, nieliniowe poziomy ze złożonymi sekcjami motocyklowymi, ekscytujące nowe tryby i wszystko to, co uwielbialiście w oryginalnym Ghostrunnerze. Walki z bossami zapewniają szeroki wachlarz wyboru w kwestii podejścia, gwarantując unikatowe doświadczenie przy każdym starciu.

Tagi:

polskie gry
oferta
cyberpunk
wersja pudełkowa
One More Level
wydanie fizyczne
okazja
polskie studia
Ghostrunner 2
wydanie pudełkowe
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

