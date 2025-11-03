Zaloguj się lub Zarejestruj

Pudełkowe wydanie Ghost of Yotei na PlayStation 5 taniej na Allegro

Patrycja Pietrowska
2025/11/03 15:00
Fizyczne wydanie gry w obniżonej cenie na Allegro.

Jeśli macie ochotę zapoznać się z najnowszą produkcją Sucker Punch, pudełkowe wydanie gry jest dostępne w niższej cenie. Na Allegro kupimy bowiem produkt taniej o 10%. To dobra okazja, żeby uzupełnić półkę z grami.

Ghost of Yotei – fizycznie wydanie gry w promocji na Allegro

Na Allegro pojawiła się dobra oferta na Ghost of Yotei w pudełkowym wydaniu. Gra na PS5 dostępna jest w cenie 248,13 zł. Należy zaznaczyć, że okładka jest skandynawska.

Ghost of Yōtei to samodzielna opowieść, której akcja rozgrywa się na prowincji w XVII-wiecznej Japonii – 300 lat po wydarzeniach z cieszącej się uznaniem gry Ghost of Tsushima. Gracze wcielają się w Atsu – samotną najemniczkę dręczoną przez duchy przeszłości. Kobieta przemierza piękne, surowe tereny północnej Japonii w poszukiwaniu zemsty, polując na ludzi, którzy wiele lat temu zamordowali jej rodzinę.

Szesnaście lat po śmierci swojej rodziny Atsu, wędrując po wyspie Ezo śladem grupy sześciu bandytów, dociera do nieodkrytych obszarów – lecz znajduje tam znacznie więcej niż tylko zemstę.

Podczas swojej podróży kobieta pozna nieoczekiwanych sojuszników i nawiąże więzi, o których nawet jej się nie śniło.

Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

