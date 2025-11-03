Pudełkowe wydanie Ghost of Yotei na PlayStation 5 taniej na Allegro

Jeśli macie ochotę zapoznać się z najnowszą produkcją Sucker Punch, pudełkowe wydanie gry jest dostępne w niższej cenie. Na Allegro kupimy bowiem produkt taniej o 10%. To dobra okazja, żeby uzupełnić półkę z grami.
Ghost of Yotei – fizycznie wydanie gry w promocji na Allegro
Na Allegro pojawiła się dobra oferta na Ghost of Yotei w pudełkowym wydaniu. Gra na PS5 dostępna jest w cenie 248,13 zł. Należy zaznaczyć, że okładka jest skandynawska.
- Ghost of Yotei – 248,13 zł (zamiast 275,70 zł) na Allegro
Ghost of Yōtei to samodzielna opowieść, której akcja rozgrywa się na prowincji w XVII-wiecznej Japonii – 300 lat po wydarzeniach z cieszącej się uznaniem gry Ghost of Tsushima. Gracze wcielają się w Atsu – samotną najemniczkę dręczoną przez duchy przeszłości. Kobieta przemierza piękne, surowe tereny północnej Japonii w poszukiwaniu zemsty, polując na ludzi, którzy wiele lat temu zamordowali jej rodzinę.
Szesnaście lat po śmierci swojej rodziny Atsu, wędrując po wyspie Ezo śladem grupy sześciu bandytów, dociera do nieodkrytych obszarów – lecz znajduje tam znacznie więcej niż tylko zemstę.
Podczas swojej podróży kobieta pozna nieoczekiwanych sojuszników i nawiąże więzi, o których nawet jej się nie śniło.
