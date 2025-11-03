Pudełkowe wydanie Ghost of Yotei na PlayStation 5 taniej na Allegro

Jeśli macie ochotę zapoznać się z najnowszą produkcją Sucker Punch, pudełkowe wydanie gry jest dostępne w niższej cenie. Na Allegro kupimy bowiem produkt taniej o 10%. To dobra okazja, żeby uzupełnić półkę z grami.

Ghost of Yotei – fizycznie wydanie gry w promocji na Allegro

Na Allegro pojawiła się dobra oferta na Ghost of Yotei w pudełkowym wydaniu. Gra na PS5 dostępna jest w cenie 248,13 zł. Należy zaznaczyć, że okładka jest skandynawska.

Ghost of Yotei – 248,13 zł (zamiast 275,70 zł) na Allegro