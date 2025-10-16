Zaloguj się lub Zarejestruj

Pudełkowe wydanie Dying Light 2: Stay Human na PS5 za 84,88 zł na Allegro

Patrycja Pietrowska
2025/10/16 17:30
To dobry moment, żeby urozmaicić swoją bibliotekę o produkcję Techlandu.

Na Allegro znajdziemy teraz jedną z produkcji Techlandu w atrakcyjnej cenie. Mowa o Dying Light 2: Stay Human, które w wersji pudełkowej na PS5 kosztuje teraz 84,88 zł. To świetny moment, by uzupełnić swoją bibliotekę o kolejny tytuł.

Dying Light 2: Stay Human na PS5
Dying Light 2: Stay Human na PS5

Dying Light 2: Stay Human w pudełkowym wydaniu na PS5 za 84,88 zł

Pojawiła się świetna okazja, by nadrobić Dying Light 2: Stay Human na PS5. Pudełkowe wydanie gry kosztuje teraz 84,88 zł. Oferta dostępna jest na Allegro.

Od czasu wydarzeń z poprzedniej części gry minęło dwadzieścia lat. Wirus zwyciężył, a ludzkość powoli wymiera. Wcielasz się w rolę Aidena Caldwella, wędrującego pielgrzyma, który dostarcza towary i przekazuje wieści, stanowiąc łącznik między nielicznymi osadami ocaleńców na pustkowiach wyniszczonych przez wirusa zombie. Twoim prawdziwym celem jest jednak odnalezienie młodszej siostry Mii, z którą rozdzieliłeś w trakcie ucieczki przed eksperymentującym na was bezwzględnym dr. Waltzem, gdy byliście dziećmi. Przeszłość nie daje ci spokoju, więc w końcu postanawiasz się z nią zmierzyć, kiedy okazuje się, że Mia może nadal żyć i mieszkać w Villedor – ostatnim mieście na Ziemi. – czytamy w opisie gry.

Techland
promocja
oferta
promocje
Dying Light 2
pudełka
PlayStation 5
PS5
wydanie fizyczne
okazja
wydanie pudełkowe
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

