Pudełkowe wydanie Dying Light 2: Stay Human na PS5 za 84,88 zł na Allegro

Na Allegro znajdziemy teraz jedną z produkcji Techlandu w atrakcyjnej cenie. Mowa o Dying Light 2: Stay Human, które w wersji pudełkowej na PS5 kosztuje teraz 84,88 zł. To świetny moment, by uzupełnić swoją bibliotekę o kolejny tytuł.
Dying Light 2: Stay Human w pudełkowym wydaniu na PS5 za 84,88 zł
- Dying Light 2: Stay Human (PS5) – 84,88 zł na Allegro
Od czasu wydarzeń z poprzedniej części gry minęło dwadzieścia lat. Wirus zwyciężył, a ludzkość powoli wymiera. Wcielasz się w rolę Aidena Caldwella, wędrującego pielgrzyma, który dostarcza towary i przekazuje wieści, stanowiąc łącznik między nielicznymi osadami ocaleńców na pustkowiach wyniszczonych przez wirusa zombie. Twoim prawdziwym celem jest jednak odnalezienie młodszej siostry Mii, z którą rozdzieliłeś w trakcie ucieczki przed eksperymentującym na was bezwzględnym dr. Waltzem, gdy byliście dziećmi. Przeszłość nie daje ci spokoju, więc w końcu postanawiasz się z nią zmierzyć, kiedy okazuje się, że Mia może nadal żyć i mieszkać w Villedor – ostatnim mieście na Ziemi. – czytamy w opisie gry.
