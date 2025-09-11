Zaloguj się lub Zarejestruj

Pudełkowe wydania gier na PS5 w promocji. Wyprzedaż w Media Markt

Patrycja Pietrowska
2025/09/11 15:00
Sklep Media Markt wystartował z atrakcyjnymi ofertami na pudełkowe gry przeznaczone na PlayStation 5.

Media Markt wystartował z nową promocją na gry w pudełkowych wydaniach na PlayStation 5. W ofercie sklepu internetowego znajdziemy sporo produkcji w niższych cenach. To dobra okazja, żeby nadrobić zaległości i uzupełnić bibliotekę gier.

Wyprzedaż gier pudełkowych na PS5
Wyprzedaż gier na PS5. Promocja w Media Markt na pudełkowe wydania

W Media Markt znajdziemy teraz sporo gier na PS5 w promocji. Pudełkowe wydania kupimy taniej nawet o kilkadziesiąt złotych. Poniżej przedstawiamy wybrane tytuły z oferty:

Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

