Pudełkowe wydania gier na PS5 w promocji. Wyprzedaż w Media Markt

Media Markt wystartował z nową promocją na gry w pudełkowych wydaniach na PlayStation 5. W ofercie sklepu internetowego znajdziemy sporo produkcji w niższych cenach. To dobra okazja, żeby nadrobić zaległości i uzupełnić bibliotekę gier.
Wyprzedaż gier na PS5. Promocja w Media Markt na pudełkowe wydania
W Media Markt znajdziemy teraz sporo gier na PS5 w promocji. Pudełkowe wydania kupimy taniej nawet o kilkadziesiąt złotych. Poniżej przedstawiamy wybrane tytuły z oferty:
- Sniper Ghost Warrior Contracts 1+2 – 69,97 zł (zamiast 84,99 zł)
- Let's Sing 2025 + 2 mikrofony – 127,99 zł (zamiast 219,99 zł)
- The Callisto Protocol – 62,97 zł (zamiast 79,99 zł)
- Dead Island 2 Edycja Pulp – 53,99 zł (zamiast 149,99 zł)
- Kingdom Come: Deliverance II – 169,99 zł (zamiast 249,99 zł)
- Dynasty Warriors: Origins – 240,97 zł (zamiast 299,99 zł)
- Wo Long: Fallen Dynasty Edycja Steelbook – 240,97 zł (zamiast 269 zł)
- Lords of the Fallen Edycja Deluxe – 69,99 zł (zamiast 94,99 zł)
- Just Dance Edycja 2023 – 25,97 zł (zamiast 49,99 zł)
- Darksiders 2 Deathinitive Edition – 89,97 zł (zamiast 117,99 zł)
- Outcast - A New Beginning – 117,97 zł (zamiast 179,99 zł)
- EA Sports WRC – 141,97 zł (zamiast 167,99 zł)
- Killing Floor 3 Edycja Day One – 149,99 zł (zamiast 179,99 zł)
- Assassin’s Creed Valhalla – 174,81 zł (zamiast 246,98 zł)
