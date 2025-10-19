Pudełkowe wydania gier na PS5 w promocji. Diablo 4 już za 99,99 zł

Gracze szukający okazji na gry pudełkowe dla PlayStation 5 mają powód do zadowolenia. Media Markt ruszył z promocją, w której znalazło się kilka tytułów w obniżonych cenach. Jedną z ciekawszych ofert jest Diablo 4, dostępne teraz już za 99,99 zł.
Gry na PS5 w promocji. Pudełkowe wydania taniej w Media Markt
W promocji dostępne są również inne popularne produkcje w atrakcyjnych cenach, więc to dobry moment na uzupełnienie kolekcji fizycznych wydań gier. Poniżej przedstawiamy wybrane tytuły z oferty:
- Lords of the Fallen (PS5) – 69,99 zł (zamiast 149,99)
- Diablo 4 (PS5) – 99,99 zł (zamiast 299,99 zł)
- Kingdom Come: Deliverance II (PS5) – 141,99 zł (zamiast 169,99 zł)
- Kangurek Kao (PS5) – 83,99 zł (zamiast 139,99 zł)
- Dungeons & Dragons: Dark Alliance Day One Edition (PS5) – 49,99 zł (zamiast 89,97 zł)
- Harry Potter: Mistrzowie quidditcha (PS5) – 36,99 zł (zamiast 79,99 zł)
