Pudełkowe wydania gier na PS5 w promocji. Diablo 4 już za 99,99 zł

Patrycja Pietrowska
2025/10/19 12:30
Dobry moment na uzupełnienie kolekcji fizycznych wydań gier.

Gracze szukający okazji na gry pudełkowe dla PlayStation 5 mają powód do zadowolenia. Media Markt ruszył z promocją, w której znalazło się kilka tytułów w obniżonych cenach. Jedną z ciekawszych ofert jest Diablo 4, dostępne teraz już za 99,99 zł.

Gry na PS5 w promocji. Pudełkowe wydania taniej w Media Markt

W promocji dostępne są również inne popularne produkcje w atrakcyjnych cenach, więc to dobry moment na uzupełnienie kolekcji fizycznych wydań gier. Poniżej przedstawiamy wybrane tytuły z oferty:

Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

