Pudełkowe Tomb Raider I-III Remastered na PlayStation 4, PlayStation 5 i Nintendo Switch w promocji w Amazon PL

W polskim Amazonie pojawiła się promocja na Tomb Raider I-III Remastered Starring Lara Croft. W ramach oferty „Błyskawiczna okazja” można kupić pudełkowe wydanie trylogii w atrakcyjnych cenach.
Tomb Raider I-III Remastered – oferta w Amazon PL
Tomb Raider I-III Remastered w wersji na PlayStation 4 oraz PlayStation 5 kosztuje obecnie 84,96 zł. Nieco droższe jest wydanie na Nintendo Switch, które wyceniono na 106,21 zł. W każdym przypadku dostępna jest darmowa dostawa kurierem lub do Paczkomatów InPost.
