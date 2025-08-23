Zaloguj się lub Zarejestruj

Pudełkowe Tomb Raider I-III Remastered na PlayStation 4, PlayStation 5 i Nintendo Switch w promocji w Amazon PL

Mikołaj Berlik
2025/08/23 14:00
0
0

Odświeżone klasyki z Larą Croft w promocyjnej cenie w ramach „Błyskawicznej okazji”.

W polskim Amazonie pojawiła się promocja na Tomb Raider I-III Remastered Starring Lara Croft. W ramach oferty „Błyskawiczna okazja” można kupić pudełkowe wydanie trylogii w atrakcyjnych cenach.

Tomb Raider I-III Remastered
Tomb Raider I-III Remastered

Tomb Raider I-III Remastered – oferta w Amazon PL

Tomb Raider I-III Remastered w wersji na PlayStation 4 oraz PlayStation 5 kosztuje obecnie 84,96 zł. Nieco droższe jest wydanie na Nintendo Switch, które wyceniono na 106,21 zł. W każdym przypadku dostępna jest darmowa dostawa kurierem lub do Paczkomatów InPost.

GramTV przedstawia:

Zremasterowana trylogia przywraca klasyczne przygody Lary Croft w odświeżonej oprawie graficznej i z usprawnionymi mechanikami. To okazja, by przypomnieć sobie początki serii, która na stałe zapisała się w historii gier wideo.

Mikołaj Berlik
